Son Dakika Haberleri: Tüp Taşıyan Kamyonet Devrildi

Tüp Taşıyan Kamyonet Devrildi

23 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki, içerisinde ev ve sanayi tüpü taşıyan kamyonet devrildi.

Tüp Taşıyan Kamyonet Devrildi, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki, içerisinde ev ve sanayi tüpü taşıyan kamyonet devrildi. İtfaiye ekipleri yangın riskine karşı araca köpükle müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, kaza TEM otoyolu Dörtyol gişeleri çıkışında meydana geldi. Dörtyol istikametine gitmekte olan ev ve sanayi tüpü taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 KKN 91 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olası yangın ve patlama riskine karşı itfaiye ekipleri devrilen araca ve etrafa yayılan tüplere uzun süre köpük sıktı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, emniyet ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Devrilen araçtan yola yayılan tüpler ekiplerce toplandı. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsünün ise Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

İtfaiye, Hatay, Dörtyol, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti 4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 11:51:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüp Taşıyan Kamyonet Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]