TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki Alevlenme Kontrol Altında
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki Alevlenme Kontrol Altında

29.01.2026 23:17
TÜPRAŞ, İzmit Rafinerisi'ndeki alevlenmenin kontrol altına alındığını ve kimsenin etkilenmediğini bildirdi.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), İzmit Rafinerisi'nde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin kontrol altına alındığını bildirdi.

TÜPRAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

