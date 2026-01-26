TÜRASAŞ 2025'te Rekor Üretim Gerçekleştirdi - Son Dakika
TÜRASAŞ 2025'te Rekor Üretim Gerçekleştirdi

26.01.2026 13:50
Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2025'te 801 vagon üreterek rekor kırdığını açıkladı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) 2025 yılında rekor kırdığını belirterek, "2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) 2025 yılında "rekor kırdığını" belirterek 2025 yılı üretim verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Uraloğlu, "Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme" ile devam ettiğini belirterek, "2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık" dedi.

Askeri Tank Taşıma Vagonu üretimi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demiryolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu projemizde, 2025 yılında 100 adet üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık" diye konuştu.

Öte yandan Uraloğlu, TÜRASAŞ bünyesindeki fabrikalarda bu yıl 20 adet E5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi, 160 kilometre saat hıza sahip 6 adet Milli Elektrikli Tren, 8 adet Milli Banliyö Treni ve 6 adet akülü manevra aracı ürettiklerini duyurdu.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu'nda" TÜRASAŞ'ın 174 basamak birden yükselerek 225'inci sıraya yerleştiğini hatırlatan Uraloğlu, "Hedefimiz yerli ve milli demiryolu araç üreticimizi ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak" dedi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: TÜRASAŞ 2025'te Rekor Üretim Gerçekleştirdi
