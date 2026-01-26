TÜRASAŞ 2025'te Rekor Vagon Üretti - Son Dakika
TÜRASAŞ 2025'te Rekor Vagon Üretti

TÜRASAŞ 2025\'te Rekor Vagon Üretti
26.01.2026 11:37
Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2025 yılında 801 vagon üreterek rekor kırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) 2025 yılını rekor ile kapadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık" dedi.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın 2025 yılını rekor ile kapadığını açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'nin ve bulunduğu yakın coğrafyanın en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın teknik altyapısı ve nitelikli insan gücü ile yeni nesil raylı sistem araçlarının üretimine büyük bir ivme ile devam ettiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında farklı türlerde toplam 801 vagonun üretiminin tamamlanmasıyla yeni bir rekora imza attıklarını ifade etti.

"2 yıllık üretim 1 yılda tamamlandı"

Askeri tank taşıma vagonu üretimi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "UAİS Özel Tip Askeri Taşıma Vagonu Projesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan askeri araçların her türlü hava şartlarında planlandığı gibi ve hızlı bir şekilde demiryolu ağının ulaşabildiği noktalara lojistiğinin sağlanmasını hedefledik. Seri üretime geçtiğimiz Askeri Tank Taşıma Vagonu Projemizde, 2025 yılında 100 adet üretim yaparak 2 yıllık üretimi 1 yılda tamamladık" dedi.

Bu yıl 20 adet E5000 elektrikli anahat lokomotifi üretildi

Bakan Uraloğlu ayrıca, TÜRASAŞ bünyesindeki fabrikalarda bu yıl 20 adet E5000 elektrikli anahat lokomotifi, 160 kilometre saat hıza sahip 6 adet milli elektrikli tren, 8 adet milli banliyö treni ve 6 adet akülü manevra aracı ürettiklerini bildirdi.

Hedef ilk 100

Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu"nda TÜRASAŞ'ın 174 basamak birden yükselerek 225. sıraya yerleştiğini hatırlattı. Uraloğlu, "Hedefimiz yerli ve milli demiryolu araç üreticimizi ilk 100 sanayi kuruluşundan biri yapmak" dedi. - ANKARA

