Turcas Petrol'ün Çinli Spscap Europe ile Olan Anlaşması Bozuldu
1 saat önce
Turcas Petrol ile Çinli kapasitör üreticisi SPSCAP ile arasında 20 Şubat 2019 tarihinde imzalanan distribütörlük anlaşması bozuldu. Turcas Petrol, Çin merkezli ultra kapasitör üreticisi SPSCAP arasında 20 Şubat 2019 tarihinde imzaladığı Münhasır Distribütörlük Anlaşması’nın Çinli şirket tarafından tek taraflı fes edildiğini KAP’dan duyurdu. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz Turcas Petrol A.Ş. ile Çin merkezli ultra […]The post Turcas Petrol’ün Çinli SPSCAP Europe ile olan anlaşması bozuldu appeared first on Enerji Enstitüsü.
Turcas Petrol
ile Çinli kapasitör üreticisi SPSCAP ile arasında 20 Şubat 2019 tarihinde imzalanan distribütörlük anlaşması bozuldu.
Turcas Petrol, Çin merkezli ultra kapasitör üreticisi SPSCAP arasında 20 Şubat 2019 tarihinde imzaladığı Münhasır Distribütörlük Anlaşması'nın Çinli şirket tarafından tek taraflı fes edildiğini KAP'dan duyurdu.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Turcas Petrol A.Ş. ile Çin merkezli ultra kapasitör üreticisi SPSCAP arasında Münhasır Distribütörlük Anlaşması ("Anlaşma") imzalandığı bilgisi 20.02.2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmış idi. SPSCAP, şartlarını yerine getiremeyeceğini beyan ederek Anlaşma'yı tek taraflı feshetmek durumunda olduğunu resmi yazı ile Şirketimize bildirmiştir. Söz
konusu sözleşme, hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, sona ermekle birlikte Şirketimiz, yüksek güç yoğunluğu ile performans sağlayan ve verimlilik artıran benzer nitelikteki yenilikçi ultra kapasitör firmaları ile işbirliği yapma ve yerli üretime değer katma hedefini sürdürmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:09
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