Son Dakika Haberleri: Türel Sözünü Tuttu, Ermenek ve Güzeloba'da Ulaşılmayan Nokta Kalmadı

Türel Sözünü Tuttu, Ermenek ve Güzeloba'da Ulaşılmayan Nokta Kalmadı

7 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in geçtiğimiz haftalarda Ermenek mahallesi ziyaretinde müjdesini verdiği toplu ulaşım ring seferleri başladı.

Türel Sözünü Tuttu, Ermenek ve Güzeloba'da Ulaşılmayan Nokta Kalmadı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in geçtiğimiz haftalarda Ermenek mahallesi ziyaretinde müjdesini verdiği toplu ulaşım ring seferleri başladı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, geniş bir yüzölçümüne sahip olan Ermenek ve Güzeloba mahallelerinde ulaşılmayan nokta bırakmayan ve her iki mahalleyi birbirine bağlayan 513A hattını hizmete sundu.

17 Kilometrelik güzergah

Toplam 17 kilometrelik güzergahta iki araç 30 dakikada bir sefer yapacak. Vatandaşlar, ring içi ulaşım ücreti olarak 1 TL, ring hatlardan diğer hatlara aktarmada 1.60 TL öderken diğer hatlardan ring hattına aktarma da ise ilk bir saatte ücret ödemeyecek. 513A hattı Güzeloba Kapalı Pazar (Havaalanı Cd.), Lara Caddesi, PTT Caddesi, Tesisler Caddesi, Aydın Sokak, Ördek Çiftliği Mevkii (Kemerağzı Yolu), Ermenek Sağlık Ocağı, Okul Sokak, Birlik Sokak, Gökalp Caddesi, Gümüş Sokak, Kuleli Sokak, Asmalı Sokak, Seval Sitesi, Rauf Denktaş Caddesi, Güzeloba Kapalı Pazar mahallesi arasında ulaşımı sağlayacak.

Seferlerinin başlaması bölge sakinlerince büyük bir sevinçle karşılandı. Mahalle sakinleri alkışlar eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine teşekkür etti. Güzeloba Mahalle Muhtarı Yusuf Elmas, "Mahallemizdeki Ördek çiftliği mevkiinden daha önce araç geçmiyordu. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu. Büyükşehir'e başvurduk çok kısa zaman içerisinde mahallemize ulaşım seferleri başlatıldı. Şu anda vatandaş çok memnun. Güzeloba Antalya'nın yüzölçümü en büyük mahallelerinden. Vatandaş, mahalle içerisinde 1 TL ile ulaşım sağlayabilecek. Bu bizim için önemli bir hizmet. " diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

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