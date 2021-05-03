MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA - Son Dakika

MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA

03.05.2021 09:58

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sezonun ilk turfanda siyah üzüm hasadı yapıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sezonun ilk turfanda siyah üzüm hasadı yapıldı. Dalında kilosu 30 liradan satılan siyah üzümler, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

İlçede yaklaşık 200 dönümde 700 ton üretimi gerçekleştirilen siyah üzümler, üreticileri tarafından sabahın erken saatlerinde seralardan özenle toplanarak kasalara yerleştiriliyor ve tüketilmek üzere büyük şehirlere gönderiliyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasadı yapılan siyah üzüm serasına giderek üreticilere bol bereketli bir sezon diledi. Başkan Şahin, 'İlçemizde erik, kayısı ve beyaz üzümün ardından Türkiye'nin ilk turfanda siyah üzüm hasadını ilçemize bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Narenciye ve domates üreticiliğine alternatif ürün olarak yetiştirilen siyah üzüm yetiştiriciliği ilçemizde her geçen yıl artmaktadır. İlçemizde 200 dönüm serada üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır ve yılda yaklaşık 800 ton üzüm üretimi gerçekleştiriliyor. Son derece kaliteli bir şekilde yetiştirilen turfanda siyah üzümün kilosu dalında 30 liradan satılmaktadır. Ben bütün üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum' dedi.

SERADA ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ ARTIYOR

Ziraat Mühendisi Emine Yaman ise, 'Erdemli iklim bakımında bir çok ürünün erkenci olarak yetiştirilmesi için çok uygun bir yer. İlçede bir çok çiftçi domates yetiştiriciliğini bırakarak serada üzüm yetiştiriciliğine dönüş yaptı. Bizler seralarda yetiştirilen üzümlerin bakımı, ilacı ve gelişimi konusunda üreticilerimize destek oluyoruz. Maliyet ve emek açısından domatese göre daha kolay ve kazançlı olan turfanda üzüm yetiştiriciliği ilçede her geçen gün artıyor. Normalde Temmuz ayında hasadı yapılması gereken siyah üzümler 2 ay önce hasadı yapılarak turfanda olarak artık tezgahlarda yerini alacak" diye konuştu.

ÜZÜM YETİŞTİRİCİLERİ MUTLU

Kocahasanlı Mahallesi'nde 3 dönüm serada siyah üzüm yetiştiriciliği yapan Celal Kara, "Daha önce serada domates yetiştiriciliği yapıyordum ama emeğimin karşılığını alamıyordum. Daha sonra serayı üzüm serasına çevirdim ve 3 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. Turfanda olarak yetiştirdiğimiz siyah üzümlerin kilosunu 30 liradan satıyoruz ve çok memnunuz. Pazar sorunu ve satış sorunu yaşamıyoruz. Dönümde yaklaşık 4 ton üzüm hasat ediyoruz. Çok güzel geliri var. Alternatif üzün olarak yetiştiriciliğini yaptığımız üzüm yetiştiriciliğini bütün üreticilere tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA
MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA

Ziraat Odası, Rasim Şahin, Kocahasanlı, Domates, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN TURFANDA ÜZÜMÜN KİLOSU DALINDA 30 LİRA - Son Dakika


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