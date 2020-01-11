Turgay Erdem'den Atlas'a müjde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgay Erdem'den Atlas'a müjde - Son Dakika

Turgay Erdem'den Atlas'a müjde

6 saat önce

"Başkan Burada Projesi" kapsamında Atlas Mahallesi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgeye konaklama ünitesi ve çok amaçlı salon yapacaklarının müjdesini verdi.

Turgay Erdem'den Atlas'a müjde, System.String[]

"Başkan Burada Projesi" kapsamında Atlas Mahallesi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bölgeye konaklama ünitesi ve çok amaçlı salon yapacaklarının müjdesini verdi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Atlas Mahallesini ziyaret etti. Muhtar Mustafa Bilgiç ve vatandaşlarla bir araya gelen Turgay Erdem, talepleri dinledi. Başkan Turgay Erdem'e mahallelerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Muhtar Mustafa Bilgiç, bağlantı yollarının iyileştirilmesi, metruk binaların yıkılması, çok amaçlı salon gibi taleplerini dile getirdi. Başkan Erdem taleplerle ilgili konuların çözümü için ilgili bürokratlara talimat verdi.


Başkan Turgay Erdem daha sonra Atlas Köy Kadınları Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. Başkan Fatma Sevinç ve üyeleriyle görüşen Turgay Erdem, Atlas kadınlarını aktif ve özverili çalışmalarından dolayı kutladı. Atlas Mahallesinin doğa ve kültür turizminin önemli bir durağı olduğunu belirten Başkan Turgay Erdem, "Atlas Mahallesini çok önemsiyoruz. Doğa ve kültür turizminin önemli noktalarından biri olan Atlas'ta biz de üzerimize düşenleri yapmalıyız. Burada bir konaklama ünitesi ihtiyacı var. Bu yıl projelendirip yapmak istiyoruz. Kadın derneğimizin bu mekanında da çevre düzenlemesi yaparak daha düzenli ve kaliteli bir ortam oluşturacağız. Çok amaçlı salon talebini de değerlendirerek birçok ihtiyacı karşılamak istiyoruz. Bölgemizin diğer sorunlarını da çözmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - BURSA

Mustafa Bilgiç, Turgay Erdem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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