Turgutlu Belediyesi'nden dezenfekte mesaisi - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi'nden dezenfekte mesaisi

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi korona virüs riskine karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarına hafta sonu da ara vermeden devam etti.

Turgutlu Belediyesi'nden dezenfekte mesaisi, System.String[]

Turgutlu Belediyesi korona virüs riskine karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarına hafta sonu da ara vermeden devam etti.


Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından halk sağlığını korumak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçedeki mahalle, cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurumları da düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.


Dezenfekte mesaisi hafta sonunda da devam ederken, ekipler her hafta olduğu gibi bu hafta da Turgutlu Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini detaylı bir şekilde dezenfekte etti. Ayrıca Pazartesi Pazarı kurulmadan önce pazar alanı ekipler tarafından yeniden dezenfekte edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu'da her hafta kurulan pazartesi ve çarşamba pazarlarının çevre duvarlarının kireçleme işlemleri de yapıldı.


Turgutlu'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Tüm dünya coğrafyasında olduğu gibi ne yazık ki ülkemizde de görülen korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak için çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim ilk önceliğimiz bu nedenle salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren çalışmalarımızı planlı ve yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizdeki mahalle, cadde ve sokaklar ile birlikte kamu kurumları ve pazar yerlerimizi düzenli aralıklarla sık sık dezenfekte ediyoruz. Bu salgından birlikte kurtulacağız. Turgutlu Belediyesi olarak biz üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Devlet Hastanesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:40 Kaynak: İHA

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