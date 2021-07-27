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Turgutlu Belediyespor voleybolda altyapıdan bir imza daha - Son Dakika

Turgutlu Belediyespor voleybolda altyapıdan bir imza daha

27.07.2021 16:25
Turgutlu Belediyespor voleybolda altyapıdan bir imza daha, System.String[]

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2. Lig hazırlıkları kapsamında pasör Kader Kınık'ı kadrosuna dahil etti.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2. Lig hazırlıkları kapsamında pasör Kader Kınık'ı kadrosuna dahil etti. 17 yaşındaki genç voleybolcu, Turgutlu Belediyespor altyapısında yetişti.

Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Liginde yer alacak olan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı genç yetenekleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Pasör pozisyonunda oynayan ve Turgutlu Belediyespor altyapısında yetişen 17 yaşındaki Kader Kınık, Belediyespor Kadın Voleybol Takımının bir diğer transferi oldu. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle Kader Kınık, 2. Lig kadrosuna adını yazdırdığı sözleşmeyi imzaladı.

Spora ve sporculara yapılan yatırımların başarıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Turgutlu Belediyespor altyapısında yetişen genç sporcularımızın profesyonel liglerde Turgutlu'muzu temsil edecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kader Kınık da altyapı takımımızda voleybol kariyerine başlayan ve başarılı bir gelecek vaat eden yetenekli sporcularımızdan bir tanesi. Kader'in ve tüm sporcularımızın, teknik ekibimizin başarılarla dolu bir sezon geçireceklerine inanıyoruz. Transferimiz camiamıza ve Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi.

Kader Kınık ise profesyonel voleybol hayatına Turgutlu Belediyespor'da başlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek "Altyapısında oynadığım ve önemli tecrübeler kazandığım Turgutlu Belediyespor'da kariyerime profesyonel olarak devam edeceğim için çok mutluyum. Takımımıza güveniyor ve takım arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. Bu önemli fırsatı bizlere tanıdıkları ve güvendikleri için Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor voleybolda altyapıdan bir imza daha
Turgutlu Belediyespor voleybolda altyapıdan bir imza daha

voleybol, Turgutlu, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor voleybolda altyapıdan bir imza daha - Son Dakika Spor


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