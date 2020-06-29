Turgutlu'da çalışmalar hızla devam ediyor - Son Dakika

Turgutlu'da çalışmalar hızla devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede sürdürdüğü bakım, tamirat, yenileme ve boyama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede sürdürdüğü bakım, tamirat, yenileme ve boyama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez mahallelerde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından Yayla Mahallesinde yapımına kısa süre önce başlanan kiraz alım yeri tamamlanarak mahalle halkının kullanımına hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda Musacalı Mahallesinde de 1200 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını da sürdürüyorlar.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise merkez ve kırsal mahallelerde bakım, tamirat ve boyama çalışmalarını hayata geçiriyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Urganlı Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Özcan Parkında bulunan oturma alanları ve bordürlerin boyama çalışmasını tamamladı. Sinirli Mahallesinde yer alan ve vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan köy kahvesinin boyama çalışmaları da yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Mahalle muhtarlıklarının da boyama çalışmalarını yürüten ekipler Şehitler Mahalle Muhtarlığının ardından Subaşı Mahalle Muhtarlığının da boyama çalışmalarını gerçekleştirdi.


Turgutlu Belediyesi ekiplerinin merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Başta çocuklarımız olmak üzere ailelerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları parklarımızı ve köy kahvelerimizi boyama, yenileme ve çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kırsal mahallerimizde üreticilerimiz ile tüketicileri bir araya getiren, bununla birlikte vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları kiraz alım yerlerinin sayısını çoğaltıyoruz ve zemini kötü durumunda olan alanlarımıza parke taşı döşüyoruz. Tüm bu çalışmalarla birlikte mahalle muhtarlıklarımızın da boyama çalışmalarını adım adım sürdürüyoruz. Turgutlu'muzun tüm mahallelerine hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:40 Kaynak: İHA

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