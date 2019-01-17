Turgutlu'da Doktoru Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Nalan Uygun'u darbettiği öne sürülen Mustafa F, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mustafa F, "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.



Öte yandan, şüphelinin kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.



Olay



Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne gelen ve babasını muayene ettirmek isteyen Mustafa F, iddiaya göre, randevu ve sıra numarası almadan başka bir hastanın muayenesi sırasında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Nalan Uygur'un odasına girmiş, kendisine dışarı çıkıp sıra numarası alması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını dün darbetmişti.



Hastanede müşahede altına alınan doktorun çekilen tomografisinde darp sonucu beyin travması yaşadığı belirtilmişti.



Mustafa F, hastane polisince gözaltına alınmıştı.

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