Turgutlu\'da Tır ve Otomobil Çarpıştı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil İnan'ın (63) kullandığı 28 DK 056 plakalı otomobil ile Nesim G. idaresindeki 35 HLG 79 plakalı tır, Ankara-İzmir karayolunun Avşar Mahallesi geçişinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralı halde Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü İnan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Nesim G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
