Turgutlu\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, E-96 Karayolu Ankara-Turgutlu asfaltı üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden Turgutlu istikametine seyir halinde olan Hazal T. yönetimindeki 45 YZ 658 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan ve bölgedeki trafik ışıklarına enerji sağlayan elektrik trafosu da devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Hazal T., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik ışıklarının devre dışı kaldığı kavşakta, ulaşım bir süre polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA