Turgutlu'da 'Yerel Devrim' Belgeselinin Gösterimi ve Söyleşi Programı

17.11.2025 13:23
Turgutlu Belediyesi, Osman Özgüven'in yaşamını konu alan 'Yerel Devrim' belgeselini ve yerel yönetimler üzerine bir söyleşi programını düzenledi. Etkinlikte, katılımcılar geçmişten bugüne uzanan yerel mücadelenin izlerine tanıklık etme fırsatı buldu.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, Türkiye'de toplumcu sosyal demokrat belediyeciliğin öncülerinden biri olarak gösterilen ve 1984-1994 ile 2004-2013 yılları arasında Dikili Belediye Başkanlığı yapan Osman Özgüven ve yol arkadaşlarının sıra dışı serüveninin anlatıldığı "Yerel Devrim" belgesel gösterimi ve söyleşi programına ev sahipliği yaptı.

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in yaşamını konu alan "Yerel Devrim" belgeselinin gösterimi ve söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Bergama Eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiyle başladı.

Yerel yönetimlerin konuşulduğu söyleşide Akın, seçim başarılarının perde arkasını anlatırken Turgutlu'da hayata geçirilen insan odaklı sosyal projeler ve gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin bilgi aktardı. Akın aynı zamanda yerel yönetimlerin ekonomik, siyasi ve hukuksal anlamda maruz kaldıkları baskılara ve kısıtlamalara yönelik anekdotlar da paylaştı.

"Efsane" başkana veda

Söyleşiden sonra gazeteci-yazar Gökmen Ulu'nun imzasını taşıyan Yerel Devrim'in gösterimi yapıldı. Yerel yönetim anlayışına yön veren Osman Özgüven'in uzun yıllar boyunca sürdürdüğü belediye başkanlığı dönemin anlatıldığı belgesel büyük beğeni topladı. Programın sonunda Özgüven, katılımcılar tarafından dakikalar boyunca ayakta alkışlandı.

"Yerel Devrim belgesel gösterimiyle geçmişten bugüne uzanan yerel mücadelenin izlerine tanıklık ettik"

Akın ise "Turgutlu Belediyesi olarak çok değerli bir buluşmaya ev sahipliği yaptık. Yerel yönetimden demokrasiye, dayanışmadan değişim hikayelerine uzanan söyleşimizi gerçekleştirdik ve ardından 'Yerel Devrim' belgesel gösterimiyle geçmişten bugüne uzanan yerel mücadelenin izlerine tanıklık ettik. Düşünceleri ve katkılarıyla programımızı anlamlı kılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, programa değerli tecrübeleriyle katkı sağlayan, hepimizin örnek aldığı Dikili'nin unutulmaz Belediye Başkanı Osman Özgüven'e, Bergama Eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e ve gazeteci-yazar Gökmen Ulu'ya şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski HDP’li vekil Yeniden Refah Partisi’ne katıldı
Kabine bugün toplanıyor Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star’da yarışacak
İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Sergen Yalçın anjiyo oldu
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
