Turgutlu\'daki Mobilya Atölyesinde Yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesi 107. Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyük ölçüde kontrol altına aldı. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yangın esnasında içerisinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mobilya atölyesinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MANİSA