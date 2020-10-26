Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz karantinada olduğunu açıkladı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, koronavirüs testi pozitif çıkan bir yakını ile temaslı olduğu için karantinaya alındı. Yılmaz, karantina haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Kaymakam Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bir yakınımın kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle 'temaslısı' olduğumdan, bu hafta uzaktan çalışarak işime devam edeceğim. Kendi testim 'negatif' çıkmış olup tedbir amacıyla evden işime devam ediyorum. Lütfen tedbirlere uyalım" ifadelerine yer verdi.