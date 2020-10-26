Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz karantinada olduğunu açıkladı - Son Dakika

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz karantinada olduğunu açıkladı
26.10.2020 11:09
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, koronavirüs testi pozitif çıkan bir yakını ile temaslı olduğu için karantinaya alındı.
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi Kaymakamı Ali Yılmaz, koronavirüs testi pozitif çıkan bir yakını ile temaslı olduğu için karantinaya alındı. Yılmaz, karantina haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Kaymakam Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bir yakınımın kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle 'temaslısı' olduğumdan, bu hafta uzaktan çalışarak işime devam edeceğim. Kendi testim 'negatif' çıkmış olup tedbir amacıyla evden işime devam ediyorum. Lütfen tedbirlere uyalım" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor