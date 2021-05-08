Turgutlu sahte içki operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT personeli tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 360 litre sahte şarap ele geçirilirken gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesi'nde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT personeli tarafından sahte içki operasyonu düzenlendi. B.B. isimli şahsın evde şarap ürettiği istihbaratını değerlendiren ekipler eve düzenledikleri baskında 360 litre şarap ele geçirdi. Sahte şaraplar numune alınarak imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan gözaltına alınan B.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA