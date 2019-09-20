Son Dakika Haberleri: Turgutlu stadını bekliyor
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Turgutlu stadını bekliyor

1 saat önce

MANİSA Turgutlu'da 2013'ten bu yana 6 yıldır yapımı süren 12 bin kişilik yeni stadyumun yüzde 70'i tamamlandı.

Turgutlu stadını bekliyor, System.String[]

MANİSA Turgutlu'da 2013'ten bu yana 6 yıldır yapımı süren 12 bin kişilik yeni stadyumun yüzde 70'i tamamlandı. Stadyumda inşaat çalışmalarının yıl sonunda bitmesi, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Turgutlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor'un yeni sezondan itibaren maçlarını burada oynaması bekleniyor. Turgutlu'da mevcut 7 Eylül Stadı'nın arazisi karşılığı ihale edilen spor kompleksinde ilk etapta 15 milyon TL maliyetle yapılan 2 bin 300 kişilik Yıldırım Beyazıt Spor Salonu tamamlanarak 2016 yılında açıldı. Spor salonunu o dönem Voleybol Sultanlar Ligi'nde yer alan Seramiksan kullanırken A Milli Erkek Voleybol Takımı da bu tesiste maçlara çıktı.

İlk etapta 65 milyon TL'ye mal olması beklenen yeni stadyumda ise zemin etüd çalışmaları ve aradan geçen süreçte oluşan maliyet farkı nedeniyle inşaat süreci uzadı. Kaba inşaatı ve tribünlerinin çatısı tamamlanan, iç işçiliğinde seramik, kablo, tesisat, kalorifer ve havalandırma sistemleri yapılan statta yarından itibaren Turgutlu Belediyesi'yle birlikte çevre düzenlemesine geçilecek. Statta yıl sonunda kadar aydınlatma, saha düzenlenmesi ve çim ekimi ile koltuklandırma çalışmaları yapılacak. UEFA standartlarına uygun bir şekilde yapılan stadyumda basın odaları, VIP salonu ve localar, 5 kulvardan oluşan atletizm pisti de bulunuyor. Stat, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilecek.

Turgutluspor, Turgutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
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