Turgutluspor 15 Temmuz'da sahaya inecek
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Turgutluspor, antrenmanlara 15 Temmuz'da Irlamaz Tesisleri'nde başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:58 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Turgutluspor
, antrenmanlara 15 Temmuz'da Irlamaz Tesisleri'nde başlayacak. Teknik direktör Cüneyt Biçer
yönetiminde 1 hafta tesislerinde çalışacak kırmızı-siyahlı ekip, 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Kartepe
'de kamp yapacak. İç transferde Necmi Çoban, Kadir Torbacı ve Güner Okay'la sözleşme yenileyen Turgutlu, dış transferde eski oyuncuları Muhammed Can
ve Fatih
Demirlek ile İstanbulspor
'dan Alperen Doğan
'ı kadrosuna kattı.
- Turgutlu
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