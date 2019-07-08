Son Dakika Haberleri: Turgutluspor 15 Temmuz'da sahaya inecek
Son Dakika Spor Haber

Turgutluspor 15 Temmuz'da sahaya inecek

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Turgutluspor, antrenmanlara 15 Temmuz'da Irlamaz Tesisleri'nde başlayacak.

Turgutluspor 15 Temmuz'da sahaya inecek, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Turgutluspor, antrenmanlara 15 Temmuz'da Irlamaz Tesisleri'nde başlayacak. Teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde 1 hafta tesislerinde çalışacak kırmızı-siyahlı ekip, 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Kartepe'de kamp yapacak. İç transferde Necmi Çoban, Kadir Torbacı ve Güner Okay'la sözleşme yenileyen Turgutlu, dış transferde eski oyuncuları Muhammed Can ve Fatih Demirlek ile İstanbulspor'dan Alperen Doğan'ı kadrosuna kattı.


- Turgutlu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:58 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Turgutlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


15 Temmuz paylaşımlarıyla olay olan Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konser için anlaştı İBB Meclisinde kabul edildi! Ulaşım özel günlerde ücretsiz olacak Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu Cengiz Ünder'in ekibi Roma, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:20:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutluspor 15 Temmuz'da sahaya inecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]