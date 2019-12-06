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Turgutluspor 3'te 3 istiyor

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste Kozanspor ve Karşıyaka galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçerek üçüncü sıraya tırmanan Turgutluspor, evinde Erbaaspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor.

Turgutluspor 3'te 3 istiyor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste Kozanspor ve Karşıyaka galibiyetleriyle yeniden çıkışa geçerek üçüncü sıraya tırmanan Turgutluspor, evinde Erbaaspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor. Devrenin kalan 2 haftasına 6 puan hesabıyla hazırlanan kırmızı-siyahlılarda yönetim, Karşıyaka deplasmanındaki galibiyetin toplam 125 bin TL'ye çıkarılan primlerini futbolculara dağıtarak moral dopingi yaptı. Kırmızı-siyahlılar son antrenman sonrası baklava ziyafeti yapıp takım halinde sinemaya giderek stres attı. Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Erbaa maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kazanıp devam etmek istiyoruz. Ligin sonuna kadar maçları kazanmaktan yanayız. Sakatlarımız iyileşti. Cezalı futbolcumuz kalmadı. Pazar günü taraftarımızı stada bekliyoruz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:41 Kaynak: DHA
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