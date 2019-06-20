Turgutluspor'da gündem Cüneyt Biçer

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor
'da yönetim, teknik direktör Ahmet Duman
'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra arayışlara başladı. Kırmızı-siyahlıların, son olarak Düzcespor'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam Cüneyt Biçer
'le görüştüğü öğrenildi. Turgutlu'ya gelecek Biçer'le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Cüneyt Biçer, kariyerinde Hazar Lenkeran
, Nazilli
Belediyespor, Çankırıspor, Balçova
Yaşam, Altay
, Çorum Belediyespor
ve Düzcespor takımlarını çalıştırdı. Biçer, Azerbaycan
'ın 1'inci Lig takımlarından Hazar Lenkeran'la kupa şampiyonluğu, Altay'la 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı.
- Turgutlu