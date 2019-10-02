Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turistin iyisi, kötüsü, ucuzu, pahalısı olmaz. Ülkemize her tür turist geliyor. Dünyanın her yerinde de bu böyle. 'Ucuz turist' algısı var ama öyle bir durum yok." dedi.