Son Dakika Haberleri: "Turistin iyisi, kötüsü, ucuzu, pahalısı olmaz"
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"Turistin iyisi, kötüsü, ucuzu, pahalısı olmaz"

1 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turistin iyisi, kötüsü, ucuzu, pahalısı olmaz. Ülkemize her tür turist geliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turistin iyisi, kötüsü, ucuzu, pahalısı olmaz. Ülkemize her tür turist geliyor. Dünyanın her yerinde de bu böyle. 'Ucuz turist' algısı var ama öyle bir durum yok." dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, turist, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:51 
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