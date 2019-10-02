"Turistin iyisi, kötüsü, ucuzu, pahalısı olmaz"
1 saat önce
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turistin iyisi, kötüsü, ucuzu, pahalısı olmaz. Ülkemize her tür turist geliyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turistin iyisi, kötüsü, ucuzu, pahalısı olmaz. Ülkemize her tür turist geliyor. Dünyanın her yerinde de bu böyle. 'Ucuz turist' algısı var ama öyle bir durum yok." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:51
Antalya'dan rekor: 12 milyon 500 bin 803 turist geldi Antalya rekora doymuyor! 9 ayda 13 milyon turist geldi Son Dakika: Alman otomobil firması Volkswagen Manisa'da şirket kurdu Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar