Turizm sektörü temsilcileri "aşı pasaportu" önerisini değerlendirdi - Son Dakika

Turizm sektörü temsilcileri "aşı pasaportu" önerisini değerlendirdi

30.01.2021 12:57

MUSTAFA KURT/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya turizminin önemli aktörleri, Avrupa Birliği'nin (AB) bazı ülkeleri tarafından gündeme getirilen "aşı pasaportu" uygulamasına mesafeli yaklaşıyor.

MUSTAFA KURT/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya turizminin önemli aktörleri, Avrupa Birliği'nin (AB) bazı ülkeleri tarafından gündeme getirilen "aşı pasaportu" uygulamasına mesafeli yaklaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan aşı ve önlemlerle bu yılı daha iyi geçirmeyi hedefleyen turizm sektörü, Avrupa'da bazı ülkelerin liderleri tarafından dillendirilmeye başlanan "seyahat eden kişiler için aşı olduğunu kanıtlayan belge bulundurma şartını" tartışıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, "sınır ötesi seyahatlerde aşı pasaportunun zorunlu hale getirilmesi" önerisiyle gündeme getirilen konu, AB Komisyonunda da tartışmaya açıldı.

Ancak Almanya'nın başını çektiği bazı ülkeler, Kovid-19 aşısı olmak istemeyen ya da henüz aşıya ulaşamamış kişilerin haklarının kısıtlanacağı gerekçesiyle, "aşı pasaportuna" sıcak bakmadı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ise uluslararası seyahatlerde "aşı pasaportu şartı" getirilmesinin tavsiye edilmediği bildirildi.

Bu konuda ortak yaklaşım benimsemek için görüşmeler sürerken AB üyesi olmasa da Schengen Bölgesi'nin bir parçası olan İzlanda'da, uluslararası seyahatlerin kolaylaştırılmasını öngören aşı sertifikası verilmeye başlandı.

"AB ülkeleri ile kısıtlanmamalı"

Aşı olanlara seyahat özgürlüğü tanınmasını içeren "aşı pasaportu" konusu, Türkiye'de de turizmciler tarafından yakından takip ediliyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya, Yunanistan, Malta ve Portekiz'in aşı pasaportuna sıcak baktığını ancak başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerin ise buna temkinli yaklaştığını söyledi.

AB'den gelecek hafta içinde net bir açıklama beklendiğini aktaran Yavuz, aşı pasaportunun iyi ve kötü yanlarının bulunduğuna işaret etti.

Aşı olmayanların seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceğine değinen Yavuz, altyapının çok iyi hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Avrupa ülkelerinde aşılama çalışmalarının daha birkaç hafta önce başladığını ve yaz sezonuna kadar da tamamlanmasının beklenmediğini belirten Yavuz, "Yaz dönemine kadar milyonlarca insanın aşılanması mümkün olmaz." dedi.

Bu nedenle seyahat kısıtlaması getirmenin "aşı olmayanı cezalandırmak" anlamına geleceğine dikkati çeken Yavuz, "Uygulamanın bu şartlarda hayata geçirilmesi ülkelerle vatandaşlarını karşı karşıya getirir. Bu yeni bir gerginlik yaratabilir. Herkesin aşıya ulaşabilmesinin sağlandığı ve seyahat edilecek ülke kısıtlamasının olmadığı durumda aşı pasaportuna sıcak bakılabilir. Bu şartlar sağlanırsa aşı pasaportu, dünyanın en değerli pasaportu olabilecektir. Sadece belirli bir aşı firması ve AB içerisinde dolaşıma izin verilen bir şart koşulursa bu Türkiye'nin aleyhine olur." ifadelerini kullandı.

Yavuz, tartışmaların aşılama çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Aşı çalışmalarının turizm açısından önemine işaret eden Yavuz, "Ülkemizde de sağlık çalışanlarından başlanmak üzere hızlı bir süreç başladı. Temennimiz sezona kadar sürecin daha hızlı şekilde sürmesi. Çünkü Türkiye'deki gelişmeler de dünyada çapında yakından takip ediliyor." değerlendirmesi yaptı.

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de "aşı pasaportu" ile sorunsuz seyahatin önünü açma fikrinin daha detaylı düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Aşılamanın daha yeni başladığını, milyonlarca insanın aynı anda aşılanmasının mümkün olamayacağını vurgulayan Sili, "Seyahat özgürlüğü, insan hakları açısından önemli bir konu. Aşı pasaportu için altyapının çok yönlü irdelenmesi gerekir. Öneri ve görüşmeler henüz çok taze. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 aşısının Türkiye'de ve birçok ülkede yapılmaya başlamasıyla sektördeki belirsizliğin umuda dönüştüğünü anlatan Sili, turizmde olumlu sinyaller almaya başladıklarını kaydetti.

Hayatın normale dönmesi için aşılamanın tamamlanması gerektiğini belirten Sili, şöyle konuştu:

"Türkiye'de aşılanma çalışmasının başlaması, sürecin hızla ilerlemesi sevindirici. Kaynak pazarlarda da bunun tamamlanması gerektiğinin farkındayız. Bu yıl, 2019 gibi olmayacak ama 2020'den daha iyi olacak. Beklentimiz bu yönde. Geçen yılın çok üzerinde rakamlar yapabileceğimizi görüyoruz. Elbette bu aşılanma süreci ve vaka sayısı azalma süreci gerçekleşirse bu olacaktır."

Alanya Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu ise aşının hem Türkiye'de uygulanması hem de turistlerin aşı olup gelmesinin turizmi olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti.

Aşıyı umut ışığı olarak gören Şakiroğlu, "Aşılama ve Güvenli Turizm Sertifikası programı sayesinde yüzde 60 doluluk oranını yakalarız diye düşünüyoruz." dedi.

Turizm sektörü temsilcileri aşı pasaportu önerisini değerlendirdi
Turizm sektörü temsilcileri aşı pasaportu önerisini değerlendirdi
Turizm sektörü temsilcileri aşı pasaportu önerisini değerlendirdi
Turizm sektörü temsilcileri aşı pasaportu önerisini değerlendirdi

Avrupa Birliği, Antalya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizm sektörü temsilcileri 'aşı pasaportu' önerisini değerlendirdi - Son Dakika


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