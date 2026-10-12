Turizmci Muhammet Akkaya'dan Ticaret Oda Seçimleri mesajı: Sektörümüzün gücü, yerel temsilcilerimizin başarısıyla katlanacak - Son Dakika
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Turizmci Muhammet Akkaya'dan Ticaret Oda Seçimleri mesajı: Sektörümüzün gücü, yerel temsilcilerimizin başarısıyla katlanacak

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Turizmci Muhammet Akkaya\'dan Ticaret Oda Seçimleri mesajı: Sektörümüzün gücü, yerel temsilcilerimizin başarısıyla katlanacak
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TÜRSAB Başkan Adayı Muhammet Akkaya, yurt genelinde yapılan ticaret odası meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından yayımladığı mesajla göreve seçilen temsilcileri tebrik etti. Yerel temsilin sektör politikaları açısından kritik olduğunu vurgulayan Akkaya, seyahat acentelerinin haklarını korumak ve turizmi geliştirmek adına tüm temsilcilerle ortak akıl çerçevesinde omuz omuza çalışacaklarını belirtti.

TÜRSAB Başkan Adayı, turizmci Muhammet Akkaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen ticaret odaları meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından yayımladığı mesajla seçilen tüm temsilcileri tebrik etti.

Türkiye turizminin gelişimi ve seyahat acentelerinin sektördeki temsil gücünün artırılması amacıyla yola çıkan TÜRSAB Başkan Adayı Muhammet Akkaya, yurt genelinde gerçekleştirilen ticaret ve sanayi odaları meslek komitesi ile meclis üyesi seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SEKTÖRÜN ÜCÜ, YEREL TEMSİLCİLERİMİZİN BAŞARISYLA KATLANACAK"

Seçim sonuçlarının tüm iş dünyasına ve turizm camiasına hayırlı olmasını temenni eden Akkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye genelindeki ticaret odalarımızda gerçekleşen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde göreve seçilen tüm meslektaşlarımı ve iş dünyamızın kıymetli temsilcilerini gönülden tebrik ediyorum. Yerelde güçlü bir temsil, genel sektör politikalarımızın ve turizm hamlelerimizin en sağlam temelini oluşturmaktadır.”

BİRLİKTE ÜRETME VE ORTAK AKIL VURGUSU

Sektörün karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden ancak ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle gelinebileceğini belirten Muhammet Akkaya, yeni dönemde tüm odalar ve sektör paydaşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı:

“Gerek bölge turizminin canlandırılması gerekse seyahat acentelerimizin ticaret odaları nezdindeki haklarının en üst düzeyde savunulması adına seçilen tüm meclis ve komite üyelerimizle omuz omuza çalışacağız. Yeni dönemin ülkemiz ekonomisine, turizm sektörümüze ve tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

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SON DAKİKA: Turizmci Muhammet Akkaya'dan Ticaret Oda Seçimleri mesajı: Sektörümüzün gücü, yerel temsilcilerimizin başarısıyla katlanacak - Son Dakika
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