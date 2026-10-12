Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş - Son Dakika
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Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş

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İngiltere'de bir vahşi yaşam parkında kaplanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden genç adamla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İki çocuğuyla parkı ziyaret eden bir annenin, adamı güvenlik bariyerinden geri çekerek kaplanların bulunduğu alana girmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi. Ancak kadının müdahalesinden kurtulan adam, kaplanın bulunduğu bölüme atladı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden adamın, olaydan kısa süre önce kaplanla fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir vahşi yaşam parkında kaplanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden genç adamla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kaplanların bulunduğu alana atlamaya hazırlanan adamı, iki çocuğuyla parkı ziyaret eden bir annenin son anda engellemeye çalıştığı öğrenildi. Ancak genç adamın kadının müdahalesine rağmen güvenlik bariyerini aşarak kaplanın bulunduğu bölüme atladığı öne sürüldü.

İKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Wildlife Park'ta meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan, 20'li yaşlarında olduğu belirtilen bir adam, ziyaretçilerin kaplanları izlediği platformdaki güvenlik bariyerini aşmaya çalıştı.

The Sun'ın The Telegraph'a dayandırdığı yeni bilgilere göre, o sırada iki çocuğuyla parkta bulunan bir anne, genç adamı geri çekerek kaplanların bulunduğu alana girmesini engellemeye çalıştı. Ancak adam, kadının müdahalesinden kurtularak aşağı atladı.

Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş

"ONU GERİ ÇEKMEYE ÇALIŞTIM"

Olayın tanıklarından Anthony Hunt, kadının yaşadığı korkuyu anlattı. Hunt, genç adamın kendisini durdurmaya çalışan kadının müdahalesini etkisiz hale getirdiğini belirterek, "Kadını aşıp aşağı atladı. Kadın gerçekten çok korkmuş görünüyordu." dedi.

Olayın ardından anneyle konuştuklarını belirten Hunt, kadının kendilerine adamı geri çekmeye çalıştığını söylediğini aktardı. Hunt, kadının kendi hayatını da tehlikeye atmak istememiş olabileceğini ifade etti.

ÖLMEDEN ÖNCE KAPLANLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Genç adamın saldırıdan hemen önceki davranışlarına ilişkin de yeni bilgiler paylaşıldı. Görgü tanığı Del Taylor, adamın kendisinden kaplanla birlikte fotoğrafını çekmesini istediğini anlattı.

Taylor'ın aktardığına göre genç adam, beş yaşındaki Sibirya kaplanı Altai'nin arka planda göründüğü birkaç fotoğraf çektirdi.

Fotoğrafların çekilmesi sırasında oldukça neşeli olduğu belirtilen adamın, daha fazla fotoğraf çekilmesini istediği ve ardından Taylor'a teşekkür ettiği öğrenildi. Kısa süre sonra ise güvenlik bariyerini aşarak kaplanın bulunduğu alana girdi.

Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş

KAPLAN SALDIRDI, GÖREVLİLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

Genç adamın bölgeye girmesinin ardından Altai isimli kaplan saldırıya geçti. Park görevlileri, hayvanı uzaklaştırmak amacıyla havaya iki uyarı atışı yaptı. Kaplanın bulunduğu bölüme çekilmesi üzerine hayvan güvenli şekilde kontrol altına alındı. Saat 13.35 sıralarında yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, ambulans ve hava ambulansı sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Adamın neden kaplanların bulunduğu alana girdiği henüz belirlenemedi.

KAPLANIN ÖLDÜRÜLMEYECEĞİ AÇIKLANDI

Olayın ardından tahliye edilen Yorkshire Wildlife Park'ın 12 Ekim Pazartesi günü de kapalı kalacağı duyuruldu. Park yönetimi, saldırıyı gerçekleştiren Altai isimli kaplanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve olay nedeniyle uyutulmayacağını açıkladı.

Güney Yorkshire Polisi, genç adamın ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek saldırı anlarına ait görüntülerin paylaşılmamasını istedi.

Hayvanat BahçesiİngiltereDünyaSon Dakika

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