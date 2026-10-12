Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık - Son Dakika
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Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

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Van'a giden bir içerik üreticisi, 10. yüzyıldan kalma tarihi Varagavank Manastırı'nın (Yedi Kilise) son halini görüntüledi. Yıllardır bakımsız durumda bulunan manastırın, gazeteci Fatih Altaylı'nın ailesinden miras kalan arazi üzerinde yer alması yeniden gündeme geldi.

Van'ı ziyaret eden bir içerik üreticisinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, tarihi Varagavank Manastırı'nı (Yedi Kilise) yeniden Türkiye gündemine taşıdı. Erek Dağı eteklerinde kurulan ve 10. yüzyıldan bu yana ayakta kalmaya çalışan 7 kiliseli tarihi yapının, gazeteci Fatih Altaylı’nın ailesine ait bir mülk üzerinde yer aldığı biliniyor.

"KİLİSE AŞIĞI DEĞİLİZ, BİLABEDEL DEVRALIN"

Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, arazinin şahsına değil, dedesi Hüsamettin Altaylı'ya ait olduğunu ve kendisinin çok sayıda mirasçıdan sadece biri olduğunu ifade etmişti.

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunan Altaylı, tarihi yapının korunması adına mülkiyet devrine açık olduklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kilise veya kiliseler kompleksinin bulunduğu arazi şahsıma ait değil; halen dedemin üzerine kayıtlı bir mülk. Kültür Bakanlığı adım atmak istiyorsa gelsin, ben ailenin diğer fertleriyle de görüşeyim. Alsınlar, kullansınlar ya da bilabedel (ücretsiz) kamulaştırsınlar; biz kilise aşığı değiliz. Yeter ki bu tarihi miras korunsun."

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Ermeni mimarisinin bölgedeki en önemli simgelerinden biri sayılan Varagavank Manastırı kompleksi, 2011 Van depreminde ağır hasar görmüş ve geçen yıllar içinde koruma tedbiri alınmadığı için çürümeye terk edilmişti.

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Fatih AltaylıKültür SanatYaşamMirasVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • suna genç suna genç:
    zangoçluk yap işte ne güzel 3 4 Yanıtla
    alparslanayhan66 alparslanayhan66:
    Bu işleri biliyorsun anlaşılan 0 1
  • Elcabbar Elcabbar:
    Kilisenin fatih altayli ailesinin üzerie tapulu olmas...?yoksaaa 1 1 Yanıtla
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    emneri kökenli demek ki 1 0 Yanıtla
  • kanatmishamza0 kanatmishamza0:
    devlet her istediğini yapıyorsa.,.. suçlu devlet.... 0 1 Yanıtla
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