Türk askeri, Rasulayn'daki dul ve yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Rasulayn'da görev yapan Türk komutanlar ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, terör örgütü YPG/ PKK'nın saldırılarında eşlerini kaybeden kadınlara bot, mont ve erzak dağıtırken, yetim çocuklara da oyuncak hediye etti.

Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde dul kadınlara ve yetim çocuklara sahip çıkmaya devam ediyor.

Türk komutanlar ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Türkmen ve Arap kökenli 40 kişiden oluşan 12 ihtiyaç sahibi aileye, bot, mont ve erzak dağıttı.

Yetim çocuklara da oyuncaklar hediye edildi.

İnsani yardım dağıtım programına, bölgede görev yapan Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Kıdemli Başçavuş Serdar Ünal da katıldı.

Oyuncak hediye edilen yetim çocukların sevinci kameralara yansıdı.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.