Türk Bankacılığına 2026 Öngörüsü

21.01.2026 15:39
S&P Global, yüksek faiz marjları ile Türk bankalarının karlılığında 2026'da iyileşme bekliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, yüksek net faiz marjlarının, 2026'da Türk bankalarının karlılığında mütevazı bir iyileşmeye yol açacağı öngörüsünde bulundu.

S&P Global'in "Türkiye Bankacılık Görünümü 2026" başlıklı raporuna göre, Türk bankalarının bu yıl yeterli sermaye seviyelerini koruması bekleniyor.

Ekonomideki bazı dengesizlikler ise bankaların varlık kalitesine baskı yapmaya devam ederken, dış borç devir oranları arttı ve mevduatlardaki dolarizasyonun mevcut seviyelerde istikrar kazanması öngörülüyor.

Yüksek net faiz marjlarının, 2026'da Türk bankalarının karlılığında mütevazı bir iyileşmeye yol açacağı, para politikasının istikametinin ise hızı ve büyüklüğü açısından en önemli "risk unsuru" olabileceği değerlendiriliyor.

Suriye ve İran'da artabilecek gerginliğin, Türkiye'nin ticaret dinamiklerini etkileyebileceği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faiz oranındaki indirimlerini sürdürerek yıl sonunda yüzde 27 ila yüzde 30 seviyesine düşüreceği öngörülüyor.

Bankaların kar marjlarındaki toparlanma hızının ve kısa vadeli kazanç büyümesinin gelecekteki politika faiz indirimlerinin büyüklüğüne ve zamanlamasına bağlı olacağı, para piyasası araçlarını kullanan ve vadesiz mevduatlara daha fazla güvenen bankaların, kar marjlarındaki toparlanmadan daha hızlı ve daha büyük ölçüde faydalanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

