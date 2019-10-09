Son Dakika Haberleri: "Türk bankaları İngiltere, Almanya ve Fransa'dakilerden daha iyi"
Son Dakika Ekonomi 'Türk bankaları İngiltere, Almanya ve Fransa'dakilerden daha iyi'

"Türk bankaları İngiltere, Almanya ve Fransa'dakilerden daha iyi"

2 saat önce

10. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Türkiye'nin bugün İngiltere, Almanya ve Fransa'daki bankalardan daha iyi bir hizmet verdiğini söyledi.

10. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Türkiye'nin bugün İngiltere, Almanya ve Fransa'daki bankalardan daha iyi bir hizmet verdiğini söyledi.

İstanbul Finans Zirvesi, İngiltere, Almanya, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:31 
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