"Türk bankaları İngiltere, Almanya ve Fransa'dakilerden daha iyi"
2 saat önce
10. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Türkiye'nin bugün İngiltere, Almanya ve Fransa'daki bankalardan daha iyi bir hizmet verdiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:31
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