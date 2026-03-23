Türk çiftçilerin büyük başarısı: İki geni birleştirdiler, verimi görünce inanamadılar
23.03.2026 11:11
Türkiye'de 30 yıllık çalışma sonucu geliştirilen ''Murana'' manda ırkı, süt verimini 2 bin litreye çıkarırken yağ kalitesini koruyarak hayvancılıkta önemli bir atılım sağladı.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün yaklaşık 30 yıllık çalışması sonucu, Anadolu mandası ile Hindistan'ın yüksek verimli Murrah ırkının melezlenmesiyle yeni bir manda tipi geliştirildi. "Murana" adı verilen bu melezlerin süt verimi yıllık 2 bin litreye ulaştı.

SÜT VERİMİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde yürütülen projede, geleneksel Anadolu mandasının 800-900 litre olan yıllık süt verimi önemli ölçüde artırıldı. Melezleme çalışmaları sonucunda bu miktar ortalama 2 bin litreye çıkarıldı.

YAĞ ORANI KORUNDU, VERİM ARTIRILDI

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, çalışmalarda sadece verim artışının değil, süt kalitesinin de korunduğunu vurguladı. Kılınç, "Bu artışı sağlarken süt yağı oranını da koruduk. Hem yağlı hem de yüksek verimli süt veren mandalar elde ettik" dedi.

"MURANA" ADI VERİLECEK

Anadolu mandası ile Murrah ırkının melezlenmesi sonucu ortaya çıkan yeni ırkın "Murana" olarak adlandırılmasının planlandığını belirten Kılınç, ırk geliştirme çalışmalarının uzun yıllar sürdüğünü ifade etti.

HAYVANCILIK VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Kılınç, manda yetiştiriciliğinin özellikle yerel üreticiler için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, geliştirilen yeni ırkın hem üretimi hem de verimliliği artıracağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle manda sayısının son yıllarda yeniden yükselişe geçtiği de belirtildi. Yeni geliştirilen "Murana" mandalarının, Türkiye'yi manda sütü üretiminde uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşıması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    yani manda sütü 2 kar artmış olacak ise, süt fiyatı da yarı yarıya düşecek mi ? 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
