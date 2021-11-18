Türkiye'de define bulma umudu taşıyan binlerce kişi, çeşitli yerlerde kazı yapıyor. Ancak karşılarına her zaman define çıkmıyor. Sosyal medyada yayınlanan ve Türkiye'de kaydedildiği belirtilen bir videoda, definecinin taş kesmiş yılanı bulduğu anlar yer aldı.
Bu yılanlar hakkındaki hikaye de bir o kadar ürkütücü. Buna göre defineciler arasında yayılan hikayeye göre, yılanlar yüzyıllardır gömülü duran defineleri saklamakla görevlendiriliyor ve oradan hiç ayrılmıyor.
Taş kesilmiş yılanın bulunduğu yerde aynı zamanda define olduğunu da savunanlar var. Bu iddiaya göre yılan, korumakla görevlendirildiği defineyi beklerken üzerine yığılan betonla taşa dönüştü.
Son Dakika › Yaşam › Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! - Son Dakika