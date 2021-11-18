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Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! - Son Dakika

Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!

18.11.2021 12:35

Defineciler arasında dilden dile dolaşan "Defineyi koruyan yılan" efsanesi gerçek oldu. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda Türk defineci, duvar arasında taş kesilmiş yılan buldu. Bu tılsımlı yılanların, yüzyıllık defineleri koruduğuna inanılıyor.

Türkiye'de define bulma umudu taşıyan binlerce kişi, çeşitli yerlerde kazı yapıyor. Ancak karşılarına her zaman define çıkmıyor. Sosyal medyada yayınlanan ve Türkiye'de kaydedildiği belirtilen bir videoda, definecinin taş kesmiş yılanı bulduğu anlar yer aldı.

HAKKINDAKİ HİKAYE ÜRKÜTÜCÜ

Bu yılanlar hakkındaki hikaye de bir o kadar ürkütücü. Buna göre defineciler arasında yayılan hikayeye göre, yılanlar yüzyıllardır gömülü duran defineleri saklamakla görevlendiriliyor ve oradan hiç ayrılmıyor.

YAKINLARINDA DEFİNE VAR İDDİASI

Taş kesilmiş yılanın bulunduğu yerde aynı zamanda define olduğunu da savunanlar var. Bu iddiaya göre yılan, korumakla görevlendirildiği defineyi beklerken üzerine yığılan betonla taşa dönüştü.

Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!

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Son Dakika Yaşam Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! - Son Dakika


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