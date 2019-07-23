Son Dakika Haberleri: Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi
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Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi

1 saat önce

Köroğlu Gençlik Derneğince, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi protesto edildi.

Köroğlu Gençlik Derneğince, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi protesto edildi.
Köroğlu Gençlik Derneği Başkanı Mahmut Alan, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklamasında, Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen ve diplomat Osman Köse'nin şehit olduğu silahlı saldırının, "S-400'lerin teslim alınmasından sonraya denk geldiğini, bunun da ABD'nin Türkiye'ye yönelik bir mesajı olduğunu" ileri sürdü.
"Türkiye'de Amerikan emperyalizmine ve onun kuklalarına yer olmadığı"nı söyleyen Alan, şu görüşleri ifade etti:
"Bizim askerimize, polisimize ve diplomatlarımıza karşı kim hainlik ediyorsa kuklalarıyla beraber bu ülkeden defolacaklar. Amerika'nın bu mesajından sonra HDP ile iş birliği açıkça gözler önüne serilmiştir. Şehidimizi öldüren vatan haini HDP milletvekilinin kardeşi çıktı. Etekli terörist bunlar, ancak etek giyerler arkadan saldırırlar, ne polisimizin ne askerimizin karşına çıkmaya cesaretleri var. Vergilerimizden kesilerek bunlara ödenen maaşları kabul etmiyoruz. Paramız çöpe gitsin ama bu vatan hainlerine gitmesin. Biz buradan HDP'yi ve iş birliği yaptığı ABD'yi kınıyoruz."
Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi
Köroğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:50 Kaynak: AA
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