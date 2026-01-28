Türk Ebru Sanatı Rus Diplomatların Eşlerine Tanıtıldı

Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Rusya'daki askeri diplomatların eşlerine Türk ebru sanatının tanıtımına yönelik kültürel program düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi'nin eşi Ezgi Kaptan İşçi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen programa, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut ve Rusya'da görev yapan bazı yabancı büyükelçiliklerin askeri ataşelerinin eşleri katıldı.

Etkinlikte, katılımcılara geleneksel Türk süsleme sanatlarından ebru hakkında bilgi verildi.

Tanıtımın ardından düzenlenen atölye çalışmasında, misafirler, ebru tekniğini uygulamalı olarak deneyimleyerek kendi çalışmalarını yaptı.

Moskova YEE Koordinatörü Akbulut, burada yaptığı açıklamada, 2026 yılı boyunca Moskova'da Türk kültürünün doğru şekilde tanıtımına yönelik çeşitli sanat faaliyetleri gerçekleştireceklerini belirterek, bu etkinliğin söz konusu çalışmaların ilki olduğunu söyledi.

YEE'nin yurt dışında Türk el sanatlarının tanıtımındaki rolüne işaret eden Akbulut, Türkiye'nin kültürel birikiminin dünyanın farklı bölgelerinde bu kurum aracılığıyla tanıtıldığını kaydetti.

Programda katılımcılara Türk çayı ve Türk kahvesi de ikram edildi.