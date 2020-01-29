Türk Eğitim - Sen'den YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'ı ziyaret etti.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ziyaret etti. Ziyarette, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Yekta Saraç'a hazırladıkları "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Dair Görüş ve Öneriler" hakkında bir rapor sundu.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Eğitim-Sen heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, YÖK'ün üniversitelerde yaşanan sorunlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.



Kendilerini kabul eden YÖK Başkanı Saraç'a teşekkür eden Geylan ise Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasını içeren yönetmeliğin bir takım huzursuzlukları itibariyle akademisyenleri rahatsız ettiğine dikkat çekerek, bunun üniversitelerde bilimsel çalışma yapan akademisyenlerin hak kaybına neden olacağını ifade etti. Geylan, YÖK'ün kararını gözden geçirerek çalışanların beklentisi doğrultusunda düzenlemeler yapılmasını istedi.



YÖK'ün öncelikle üniversite çalışanlarının akademik ve özlük haklarının geliştirilmesi anlamında tedbirler geliştirmesi gerektiğini kaydeden Geylan, "Rahat ve huzurlu bir ortamda akademik bilgi üretmelerini sağlamak, Türk üniversitelerinin yaptıkları çalışmalar ile dünya üniversiteleri arasında rekabetçi bir düzeyde var olmaları için destek olmak gibi bir görevi var iken, görevi uhdesindeki personele çeşitli yöntemlerle zorluk çıkararak onları adeta çalışmamaya sevk etmek yeni YÖK'ün görevi olmasa gerekir. YÖK'ün, akademisyenleri koşmaya, Türk üniversitelerini çağlar üzerinden sıçratmaya talip olduğu bir durumda ülkemizin milli ve yerli kalkınmasında üniversitelerimizi teşvik etmek öncelikli görevi olmalıdır" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, üniversitelerde yaşanan sendikal ayrımcılığa YÖK'ün tedbir alması gerektiğini, bazı üniversitelerde yaşanan keyfi uygulamaların son verilmesini, geliştirme ödeneğinin konusunda da öğretim görevlilerinin yaşadığı haksızlıklara son verilmesini talep etti. - ANKARA