Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Sayın Lütfi Elvan'dan güncelleme bekliyoruz" - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Sayın Lütfi Elvan'dan güncelleme bekliyoruz"

11.11.2020 23:03
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan'a başarılar dileyerek, memur maaş zamlarında güncellemeye gidilmesini beklediklerini belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan'a başarılar dileyerek, memur maaş zamlarında güncellemeye gidilmesini beklediklerini belirtti.

2020-2021 yıllarına dair ücret artışlarının belirlendiği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığı Ağustos 2019'dan bugüne ekonomik koşulların çok değiştiğini söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan memurun alım gücünde büyük kayıplar söz konusu olduğunu belirtti. Geylan, "Örneğin o zaman 5,60 olan dolar kuru bugün 8,21'e, 427 TL olan çeyrek altın fiyatı bugün 796 TL'ye yükselmiştir. Ailenin temel gider kalemlerindeki artış oranları yüzde 4+4 ve yüzde 3+3'lük maaş artışlarının çok üzerindedir" dedi.

Bakan Elvan'dan memur maaş zamlarında güncellemeye gitmesini talep eden Geylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Sayın Lütfi Elvan'a başarılar diliyorum. Sayın Bakan'ın bugün yaptığı ilk açıklamada kullandığı 'Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır' ifadelerini ümit verici olarak görmek istiyorum. Sayın Bakan şu gerçeği görmelidir. 2020-2021 yıllarına dair ücret artışlarının belirlendiği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığı Ağustos 2019'dan bugüne ekonomik koşullar çok değişmiş durumdadır. Memurun alım gücünde büyük kayıplar söz konusudur. Örneğin o zaman 5,60 olan dolar kuru bugün 8,21'e, 427 TL olan çeyrek altın fiyatı bugün 796 TL'ye yükselmiştir. Ailenin temel gider kalemlerindeki artış oranları yüzde 4+4 ve yüzde 3+3'lük maaş artışlarının çok üzerindedir. Bu itibarla müjdesini verdiğiniz 'toparlanma döneminden' kamu çalışanları olarak da nasibimize düşeni bekliyoruz. Aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyonluk bir kitleye tekabül eden kamu çalışanları ve emeklilerini 'görmeyen' bir toparlanma, asla bir 'toparlanma' olmayacaktır. Bundan dolayı Sayın Lütfi Elvan'dan beklentimiz, memur maaş zamlarında ivedi güncellemeye gitmesidir. Makul olan budur." - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Sayın Lütfi Elvan'dan güncelleme bekliyoruz' - Son Dakika


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