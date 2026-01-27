Türk Halk Müziği Sanatçısı Seha Okuş Vefat Etti - Son Dakika
Türk Halk Müziği Sanatçısı Seha Okuş Vefat Etti

27.01.2026 15:45
Usta sanatçı Seha Okuş, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'Hasretinle Yandı Gönlüm' eseriyle hafızalara kazınan Türk halk müziğinin usta ismi, usta oyuncu Müjdat Gezen'in halası Seha Okuş, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk halk müziğinin unutulmaz eserleri arasında yer alan "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Burçak Tarlası" ve "Seher Vakti Bülbül Ağlar" gibi bir çok eserle hafızalara kazınan usta sanatçı Seha Okuş, sağlık sorunları nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan usta sanatçı için Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Namaza sanatçının ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Seha Okuş, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan törene katılan Müjdat Gezen de taziyeleri kabul etti.

"Gerçekten çok seviliyormuş"

Basın mensuplarına konuşan Seha Okuş'un yeğeni Fikret Okuş, halasının çok sevildiğini ifade ederek, "Buradaki kalabalığı hepiniz görüyorsunuz. Hem sağlığında hem de vefatından sonra bize çok büyük mesajlar verdi. Anladığım şu ki gerçekten çok seviliyormuş. Halamın da bu kadar sevildiğinin çok farkında değildik. Özellikle 'Hasretinden Yandı Gönlüm' türküsü, vefatından sonra gerek sosyal medyada gerek basında bahsedildiği zaman kendisini tanımayanlar ne kadar güzel deyip sosyal medyada çok güzel, çok sıcak mesajlar ilettiler. Halamın sevenlerine şükranlarımı sunuyorum. Buraya kadar gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Kendisi o eşsiz sesiyle her zaman yaşayacak"

Şarkıcı Betül Demir ise, "Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun. Böylesi büyük sanatçılar, efsaneler çok zor gelir. Kendisi o eşsiz sesiyle her zaman yaşayacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

