Son Dakika Haberleri: Türk Hava Sahası "Boeing Max"Lara Kapatıldı

Türk Hava Sahası "Boeing Max"Lara Kapatıldı

37 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.

Türk Hava Sahası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Boeing 737, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz Bakan Pakdemirli McCain Foods İddialarına Yanıt Verdi: İstifa Ettim

Tartışmalı Boeing Uçaklarının Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:28:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Hava Sahası "Boeing Max"Lara Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]