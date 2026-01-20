Türk Hava Yolları 3-1 ile Galip Geldi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar

Türk Hava Yolları: Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Alondra, Büşra Kılıçlı)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Defne Başyolcu, Sude Taşbaş, İrem Çor, Selin Uygur, Perez)

Setler: 25-21, 16-25, 25-18, 25-19

Süre: 114 dakika (29, 28, 31, 26)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları, ligdeki 9. galibiyetini elde etti. Aras Kargo ise 8. kez mağlup oldu.