Spor

Türk Hentbolunda Hedef Avrupa Başarıları

13.01.2026 11:21
Mesut Çebi, erkekler için 24, kadınlar için 16. sıraya girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Erkekler Avrupa'da 33'üncü, kadınlar ise 24'üncü sırada. İlk hedefimiz erkeklerde ilk 24'e, kadınlarda ise ilk 16'ya girebilmek." dedi.

Çebi, AA muhabirine, Türk hentbolunun Avrupa'daki sıralamasından bahsederek, hedeflerinin çok büyük olduğunu ve adım adım ilerlediklerini söyledi.

Türk hentbolunun iyi yolda olduğunu dile getiren Çebi, "Erkekler hentbolda Avrupa'da 33'üncü, kadınlar ise 24'üncü sırada. İlk hedefimiz erkeklerde ilk 24'e, kadınlarda ise ilk 16'ya girebilmek. İnanıyorum ki artan bu ilgiyle birlikte Türk hentbolu olması gerektiği yerlere taşınacaktır." diye konuştu.

Çebi, hem erkek hem de kadın milli takımda morallerin çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Kadın ve erkek milli takımlarımızın yükselen bir ivmesi var. Erkek milli takımımız özellikle şu anda ciddi bir yol kat etti." ifadesini kullandı.

Hentbolda Türkiye'de 27 bin lisanslı sporcu bulunduğu bilgisini veren Çebi, amaçlarının bu rakamı her yıl yüzde 20 artırmak olduğunu belirtti.

"İlk hedefimizi Avrupa'ya koyduk"

Her spor branşında olduğu gibi hentbolda da en büyük hedefin olimpiyatlar olduğunu ifade eden Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim de hedefimiz orası. Fakat Avrupa şu anda olimpiyatlardan daha önemli. Olimpiyatlara gitmek istiyorsak öncelikle Avrupa kıtasından kota alınması gerekiyor. Bu nedenle ilk hedefimizi Avrupa koyduk. Olimpiyatlar 8-10 yıllık bir planlama sonucunda gelecektir. Avrupa kıtasından olimpiyatlara 9 takım katılıyor. Bu da Avrupa'da ilk 9'a girmek anlamına geliyor. Bu da uzun vadeli bir süreç. İnşallah bizden sonraki jenerasyonun bu başarıyı görmesi kısmet olur."

"Türkiye'deki tesis yatırımları gerçekten olağanüstü"

Çebi, Türkiye'de tesis yatırımın olağanüstü olduğunu ve birçok imkan sağlandığını vurguladı.

Tesis yatırımlarıyla ilgili çalışmalarına değinen Çebi, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle İstanbul Beykoz'da yeni bir tesis aldık. İnşallah bu ay içerisinde federasyonumuza teslimi yapılacak. Önümüzdeki süreçte güzel bir milli maçla oranın açılışını yapmayı planlıyoruz. Daha sonra Bursa'da bir tesis planımız var. Bursa hentbola ilgisi olan şehirlerimizin birisi. Ardından İzmir'de tesis yatırımımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor."

Mesut Çebi, beden eğitimi öğretmenlerinin hentbola ilgilerini artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Hem öğretmenlerimizin hem de antrenörlerimizin kaynaklara ulaşımının imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda federasyon olarak ciddi yatırımlarımız ve desteklerimiz şu anda hem öğretmenler hem de antrenörler noktasında mevcut." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Hentbolunda Hedef Avrupa Başarıları
