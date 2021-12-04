Üye Girişi
Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştuWashington Belediyesi'nden "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği - Son Dakika

Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştuWashington Belediyesi'nden "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği

04.12.2021 01:47

- Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştu Washington Belediyesi'nden "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği Türk kahvesinin tanıtımı için 5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü'ne özel olarak hazırlanan, "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, New York Times...

- Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştu

Washington Belediyesi'nden "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği

WASHINGTON - Türk kahvesinin tanıtımı için 5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü'ne özel olarak hazırlanan, "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, New York Times Meydanı'nda Dünya turnesine başlayacak.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu'nun destekleriyle hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, 1 Aralık'ta Washington'daki ilk gösterimini gerçekleştirdi. Belgesel, 5 Aralık'ta New York Times Meydanı'nda ve 7 Aralık'ta New York Türk Evi'nde gösterilmesinin ardından ABD turnesine çıkacak. Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesini sanatla bağdaştırarak tarihsel öneminin bilinirliğinin arttırılmasını hedefleyen etkinlik, dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Coffee Lady Vakfı ile mikro sanatın dehası olarak bilinen ünlü minyatür sanatçısı Hasan Kale'nin kahve ile icra edeceği kültürel sunumlarla dünya yolculuğuna 5 Aralık tarihinde New York şehrinin Times Meydanı'ndaki Thompson Reuters binasının dev ekranlarında yer alacak kapsamlı tanıtımlarla başlayacak.

"Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi"

2012 yılından beri gönüllü bir ekiple dünyayı Türk kahvesi kamyonu ile gezen ve Turkish Coffee Lady Vakfı'nın kurucusu olan Gizem Şalcıgil White, "Bu belgeselin yapım amacı, yurt dışında Türk kahvesinin katma değer kazanması. Çünkü Türk kahvesi dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi. Türk kahvesi bugün tüketilen birçok kahve çeşidinin de aslında atasıdır diyebiliriz. Çünkü Türkler 16. yüzyılda bir kahve pişirme metodu icat ettiler. Bu pişirme tekniğini önce Avrupa, sonra tüm dünyaya yaydılar" dedi.

White, hazırlama, pişirme ve sunum yöntemleri ile kahveye kendine özgü bir kimlik kazandıran Türkler aracılığıyla kahve kültürünü günde 400 milyon adet kahve tüketen ABD'li kahve severlere anlatacaklarının da altını çizdi.

Sanat gösterileriyle etkinlikte yer alacak mikro art sanatçısı Hasan Kale ise, kahve seven toplumları birbiriyle yakınlaştırarak Türkiye'nin kültürel zenginliklerini daha etkili şekilde tanıtmayı arzu ettiklerini ifade etti.

8 şehir, 8 kahve kültürü

Türk kahvesinin tanıtım günü için hazırlanan yapımda, bu geleneğin hikayesini ve çeşitliliğini aktarmak için Mardin'de dibek, Şanlıurfa'da mırra, Gaziantep'te menengiç, Karabük'te safranlı, Nevşehir'de közde, Ankara'da kumda, İzmir'de damla sakızlı ve İstanbul'da geleneksel Türk kahvesi üzerine özel çekimler de yer alıyor.

Ücretsiz Türk kahvesi dağıtılacak

Kahve seven toplumları birbirine yakınlaştırmak ve milli değerimiz Türk kahvesinin bilinirliğini ABD'de arttırmak amacıyla kurulan Turkish Coffee Lady Vakfı'nın düzenleyeceği "2021 Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği, Washtington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından da resmi bir beyanname ile kutlandı. Bowser, dünyanın ilk kahve pişirme tekniği olan Türk kahvesinin 16. yüzyılda İstanbul'da geliştirildiğini ve 500 yıllık bir kültüre sahip olduğunu vurguladı. Toplumlar arasındaki dostluğu kültürel diplomasi ile pekiştirmeyi amaçlayan iyi niyet mesajlarından dolayı Turkish Coffee Lady Vakfı'na teşekkür eden Bowser, 5 Aralık'ta gerçekleşecek kutlama etkinliğinde zengin Türk geleneklerinin öneminin ABD'lilere aktarılarak kültürel diyaloglar kurulacağını belirtti. Başkent Washtington'da ikamet eden 706 bin kişi adına vakfın kültürel iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin tebrik dileklerinin de iletildiği bildiri, belediyenin resmi kayıtlarına da geçecek.

Geçen sene Bowser, 5 Aralık'ı "Dünya Türk Kahvesi Günü" ilan etmiş, New York'taki Times Meydanı'nda yer alan reklam panolarında Türk kahvesi tanıtımı yapılmıştı. Bu yıl ise hem Türk Kahvesi Günü'ne özel olarak çekilen belgeselin tanıtımı yapılacak hem de ücretsiz Türk kahvesi ikram edilecek.

6 eyalette tanıtılacak

Belgeselin tanıtım turunda ABD'de 6 eyalet gezilecek ve kahve severler bol köpüklü Türk kahvesi ile buluşturulacak. Yaklaşık 1 saat uzunluğundaki belgesel, New York dışında Washington DC, Boston, Los Angeles, Las Vegas ve San Francisco gibi şehirlerde mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin kahve ile gerçekleşecek sanat gösterileriyle tanıtılacak.

Cinec Film, Brokoli Yapım ve Karen Yapım iş birliğinde hazırlanan belgeselin yapımcılığını Selen Almaç Deniz üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Cihat Bilen ile Mehmet İsmail Çeçen yer aldı.

Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştuWashington Belediyesi'nden 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği
Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştuWashington Belediyesi'nden 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği
Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştuWashington Belediyesi'nden 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği
Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştuWashington Belediyesi'nden 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği

Türk Kahvesi, Washington, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştuWashington Belediyesi'nden '5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü' etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı 18:10 AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için 15:00 İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira 11:47 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira

Son Dakika Haberleri
00:48 Yabancılar artık "Made In Turkey" ifadesini kullanamayacak
00:45 50 yaşındaki adamın, 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:32 Volkan Demirel'den taraftara çağrı: Beşiktaşlılık adına rica ediyorum
00:31 Ağaçların arasında intihar etti
23:52 Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek
23:51 Prof. Dr. Ertuğrul'a aşı karşıtlarından tehdit: Seni asacağız
23:20 Metin Feyzioğlu'na Suavi'den şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
23:20 Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili gerçeği ifşa etti
23:00 Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi
22:47 Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler         
10:49
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 01:54:29. #1.12#
SON DAKİKA: Türk kahvesi Washington'da sevenleriyle buluştuWashington Belediyesi'nden "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement