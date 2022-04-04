TÜRK KALP VAKFI TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI - Son Dakika
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TÜRK KALP VAKFI TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

04.04.2022 11:51

TÜRK Kalp Vakfı üyeleri, 34. Kalp Haftası nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

TÜRK Kalp Vakfı üyeleri, 34. Kalp Haftası nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

34. Kalp Haftası nedeniyle Türk Kalp Vakfı üyesi bir grup Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, Atatürk Anı Defteri'ne "Türk Kalp Vakfı olarak herkesi iyi kalpli olmak için 47 yıldır senden aldığımız güç ve enerji ile halkımızı kalp ve damar hastalıkları konusunda onur ve gururla bilgilendiriyoruz. Ülkemizin bir ışığı olarak yine senin ilke ve düşüncelerine uygun olarak çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edeceğiz. Bu inanç ve duygularla manevi huzurunda bir kez daha şükran, minnet ve saygı ile eğiliyoruz" diye yazdı. Program sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

TÜRK KALP VAKFI TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
TÜRK KALP VAKFI TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
TÜRK KALP VAKFI TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
TÜRK KALP VAKFI TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
TÜRK KALP VAKFI TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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