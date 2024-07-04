Türk Kızılay, 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin ünite kan bağışına ulaştı

Güncel

(ANKARA) - 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin ünite kan bağışına ulaşan Türk Kızılay'a en çok bağış 20 yaş grubundan geldi. Bağışçılar arasında ilk sırayı lise mezunları alırken, nüfusuna oranla en fazla kan bağışı yapan iller sırasıyla Isparta, Gaziantep ve Erzincan oldu.

Kanunla kendisine verilen "güvenli ve düzenli kan bağışı sağlama" görevi çerçevesinde ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, 2024 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 373 bin 168 ünite kan bağışına ulaştı. Toplamda 1,2 milyon kişiden toplanan kan bağışının yüzde 28'i ilk kez kan bağışında bulunan gönüllülerden geldi. Kızılay'ın düzenli kan bağışçı sayısı ise 900 bine yaklaştı. Ülke genelinde bin 128 hastanenin günlük kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Kızılay, son 6 ayda Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 96'sını karşıladı.

En çok kan bağışı 20 yaştan

Yılın ilk 6 ayında kan bağışında bulunan 1,2 milyon gönüllünün bazılarının birden fazla kan bağışlaması sayesinde kan bağışı rakamı 1.37 milyona ulaştı. Kan bağışlayanların yüzde 88'ini erkekler, yüzde 12'sini ise kadınlar oluşturdu. Kan bağışında bulunanların yüzde 60'tan fazlasını 20-45 yaş aralığı oluştururdu. 20-25 yaş aralığındaki kişiler toplam kan bağışının yüzde 18'ini verdi.

Lise mezunları yüzde 34'le birinci

Eğitim durumuna göre en fazla kan bağışı, bağışçıların yüzde 34'ünü oluşturan lise mezunları ile yüzde 21'ini oluşturan üniversite mezunlarından alındı. Ardından sırayla ilkokul, ortaokul ve ön lisans mezunları geldi.

Bağış şampiyonu Isparta oldu

Yılın ilk 6 ayında en yüksek kan bağışına ulaşan iller sırasıyla İstanbul (251 bin 111 ünite), Ankara (110 bin 429 ünite) ve İzmir (75 bin 627 ünite) oldu. Kan bağış rakamları nüfus etkisinden arındırıldığında ise bağış oranı en yüksek şehir yaklaşık yüzde 5'le Isparta oldu. Isparta'yı yüzde 4'lük oranlarla Gaziantep ve Erzincan izledi.

76 bin kök hücre bağışçısı

Türk Kızılay, kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Türkök Projesi'nde aktif görev alıyor. Proje kapsamında yılın ilk 6 ayında 76 bin 56 kişi kök hücre bağışçısı oldu. Bugüne dek 23 bin 582 eşleşme ve 5942 kök hücre naklinin gerçekleştiği proje kapsamında toplam 1 milyon 143 bin 191 aktif kök hücre bağışçı adayı bulunuyor.

Kan bağışı için 30 dakika ayırmak yeterli

Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamak üzere çalışan Türk Kızılay "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyası kapsamında, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi düzenli kan bağışıyla hayat kurtarmaya çağırıyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, en yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına giderek form doldurduktan sonra doktor kontrolünde yapacağı kan bağışıyla 30 dakika içinde kan dostları arasına katılabiliyor. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor.

Hayat kurtaran bağışçılara onur madalyaları

Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile hayata geçirdiği Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında, kan ve kan ürünleri teminini tamamen gönüllülük esasına dayalı bir yaklaşımla gerçekleştiriyor. Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği'ne uygun olarak karşılıksız ve gönüllü kan bağışını teşvik etmek amacıyla düzenli bağışçılarını bronz, gümüş ve altın adıyla verilen madalyalarla ödüllendiriyor. Kızılay'ın altın madalyaları 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama olarak hazırlanıyor. Dünya genelindeki benzer programları örnek alarak uyguladığı madalya programıyla Kızılay, kan bağışçılarını maddi değil, manevi değeri yüksek bir hatıra nişanıyla onurlandırmayı amaçlıyor.