Türk Kızılay'dan Ödemiş'teki okula otizm sınıfı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Ödemiş'teki okula otizm sınıfı - Son Dakika

Türk Kızılay'dan Ödemiş'teki okula otizm sınıfı

6 saat önce

Türk Kızılayı Ödemiş Şubesi, Atatürk İlkokuluna hafif otizm özel eğitim sınıfı kazandırdı.

Türk Kızılay'dan Ödemiş'teki okula otizm sınıfı, System.String[]

Türk Kızılayı Ödemiş Şubesi, Atatürk İlkokuluna hafif otizm özel eğitim sınıfı kazandırdı.

Okul bünyesinde 4 öğrenciyle faaliyete geçen sınıfı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü ve Türk Kızılay Ödemiş Şubesi Başkanı Mahmut Badem ziyaret etti.

Badem, açıklamasında Ödemiş Atatürk İlkokulundan gelen talep üzerine hafif otizm sınıfını okula kazandırdıklarını belirterek, "Genel merkezimiz talebimizi uygun görerek gerekli katkıyı yaptı. Kızılay olarak inşallah ihtiyaç olan başka okullarda da imkanlarımız çerçevesinde sınıflar açmak isteriz." dedi.

Kızılay, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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