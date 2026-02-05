Türk Kozmetik Firmaları Miami Fuarı\'nda

Türk kozmetik şirketleri, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde düzenlenen Kuzey Amerika Kozmetik Fuarı'na (Cosmoprof North America Miami) katılarak ürünlerini tanıttı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türk kozmetikçiler, Miami'de düzenlenen fuara üçüncü defa milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdi.

Cosmoprof ismiyle dünya genelinde Bologna, Hong Kong, Mumbai, Bangkok, Las Vegas ve Miami'de gerçekleştirilen fuarın Miami ayağına Türkiye'den 33 firma katıldı.

Kozmetik ve güzellik ürünlerine yönelik sektörün önemli oyuncularını bir araya getiren fuarda Türk şirketleri, bu yıl da sektördeki güçlü temsilini sürdürürken, yenilikçi markalarını ve ürünlerini Amerika pazarına tanıtma fırsatı buldu.

Kozmetik ve temizlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları kozmetik, kişisel bakım, parfüm, doğal ürünler ve ilgili sektörlerdeki yenilikçi ürün ve çözümlerini sergiledi.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, Miami Ticaret Ataşesi Ömer İnce, Miami Ticaret Ataşe Yardımcısı Simru Korur Toprak, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İmer Özer, İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Adıyaman, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Süleyman Özgür Öztürk ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan ile Yönetim Kurulu Üyesi İmam Gazali Hıradağı ve Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Osman Erşahan fuara katılan Türk firmalarını ziyaret etti.

"ABD pazarı kozmetik sektörümüz için stratejik öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk kozmetik sektörünün kalite, yenilikçilik ve yüksek üretim kabiliyetiyle küresel pazarda her geçen gün daha güçlü bir konuma yükseldiğini belirterek, "ABD pazarı, sektörümüz açısından stratejik öneme sahip. Uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun ihracatında ABD en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke konumunda." ifadelerini kullandı.

ABD'ye kozmetik ihracatının 2025'te yüzde 17 artışla 155,4 milyon dolara yükseldiğini kaydeden Pelister, ivmenin ocak ayında da devam ettiğini ve yıllık bazda yüzde 9,89 yükseliş yaşandığını bildirdi.

Pelister, bu yüksek potansiyelden faydalanmak ve ihracata katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Cosmoprof North America Miami Fuarı'nda üçüncü kez milli katılım organizasyonu düzenleyerek firmalarımızın Amerika pazarında daha görünür olmasını ve yeni iş birlikleri geliştirmesini destekliyoruz. Bu fuarın, ihracatımızı artıracak yeni bağlantılara ve kalıcı ticari ortaklıklara zemin hazırlayacağına inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.