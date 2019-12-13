Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Çalıştayı - Son Dakika

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, "Hukukumuzun önemli bir kısmının ithal olduğunu düşünüyorum. Bütün hukuklarda olmayabilir, söz aile hukukuna gelince herkesin teslim etmesi gereken husus, bunun ithalinin çok yüksek bir risk içerdiğidir." dedi.

ASBÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Çalıştayı" başladı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün de katıldığı çalıştayda, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi onur konuğu olarak bulundu.

Çalıştayın açılışında konuşan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Barca, ASBÜ'nün sosyal bilimler alanındaki araştırmalara öncü olmak amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk devlet üniversitesi olduğuna dikkat çekti.

Hayata dokunan, yaşamın içerisindeki konular üzerine öncü çalışmalar yapmayı benimsediklerini vurgulayan Barca, bugüne kadar 400'ün üzerinde program organize ettiklerini aktardı.

Aile hukuku konusunda yürütülen çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Barca, bu konunun güncel, konuşulan ve tartışılan hususlardan biri olduğunu söyledi.

"Hukukumuzun önemli bir kısmı ithal"

Prof. Dr. Barca, "Hukukumuzun önemli bir kısmının ithal olduğunu düşünüyorum. Bu ithal hukuk, ithalini yaptığımız diğer hususlara göre son derece tehlikeli. Hukuku ithal ettiğimizde aşırı bir risk altındayız. Bütün hukuklarda olmayabilir ama söz aile hukukuna gelince herkesin teslim etmesi gereken husus, bunun ithalinin çok yüksek bir risk içerdiğidir." diye konuştu.

Aile hukukunun daha çok ortamın şartları, kültürü ve kurumları ile ilişkilerini dikkate alarak düzenlenmesi gerektiğini aktaran Barca, TBMM'de bu tür hukuklar için etki analizinin zorunlu hale getirilmesinin düzenlendiğini ama aradan 10 yıl geçmesine rağmen bu etki analiz çalışmalarının yapılmadığını ifade etti.

Aile hukuku gibi konularda uygulamaların analiz edilmesinin önemine vurgu yapan Barca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile hukuku çerçevesinde çıkan bazı düzenlemelerin iyi yanlarıyla beraber birtakım felaketlere de yol açtığını hepimiz biliyoruz. İthal yerine bizim ihtiyaçlarımızı, mutluluğumuzu, adaletimizi düzenleyecek bir şekilde ortaya konması bir ihtiyaç. İthalini yaptığımız toplumların kendilerine ait bir aile yapıları, düzenleri söz konusu. Onlar için bu yararlı sonuçlar doğurabilir ama şartları farklı olan bir toplumda aynı hukuku uygulamak muhtemelen aynı sonuçları doğurmayacaktır. Doğurmadığını da düşünüyorum."

"Ailenin parçalanması atomun parçalanmasından daha yüksek risk içeriyor"

Batı dünyasının kültür olarak daha bireyci bir toplum esası üzerine kurulu olduğunu, aileyi giderek parçalayan bir yaklaşımın onlar için doğru olabileceğini dile getiren Barca, "Atomun parçalanması insanlık için yüksek bir tehlike oluşturuyordu ama ailenin parçalanması ondan çok daha büyük bir risk içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllardaki düzenlemelerde, ailenin bireylerini birbirine karşı koruma gibi bir perspektifle hareket edildiğini belirten Barca, şunları kaydetti:

"Tersi bir perspektife daha çok ihtiyacımız var. Aile bireylerini birbirine karşı korumak değil, aile bireylerinin birbirini koruması üzerine bir bakış açısı bizim toplumların daha büyük bir ihtiyacının yansımasını gösteriyor kanaatindeyim. Şüphesiz hakların korunması, kimlere karşı korunması temel tartışma konularından biri ama hakların birlikte değerlendirilmesi de bir o kadar önemli olsa gerek."

Prof. Dr. Barca, sempozyumun ailenin toplumun temel yapı taşı olmasını kuvvetlendirmesine yönelik çalışmalara katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Çalıştayda ASBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Kent ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatemi de birer konuşma yaptı.