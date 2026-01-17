Türk Metal Sendikası Grev Kararı Alacak

(ANKARA) - Türk Metal Sendikası Bursa Osmangazi Şubesi'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, 19 Ocak pazartesi günü Başkanlar Kurulu'nu toplayacaklarını ve arabulucu raporunun kendilerine ulaşmasıyla grev kararı kararı alacaklarını belirterek, "Önümüzdeki günlere dair yol haritamızı çizip, güncelleyeceğiz. Bugüne kadar eylemse eylem dedik. Bundan sonra grevse grev diyeceğiz" dedi.

Türk Metal Sendikası Bursa Osmangazi Şubesi'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ'ın katılımıyla düzenlendi. Genel kurulda konuşan Altundağ, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altundağ, Eylül ayından bu yana devam eden sözleşme sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini kaydederek, "MESS Yönetimi, 13 Ocak Salı günü bizi yeniden masaya çağırarak daha önce verdiği yüzde 15'lik teklifi revize etti ve ilk altı ay için yüzde 18'e yükseltti. Diğer altı aylar için enflasyon oranında artış önerdi. Ancak kazanılmış haklarımıza yönelik tekliflerini masada tutmaya devam etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyerek bir kez daha masadan kalktık" dedi.

Resmi arabulucu sürecinin de sona geldiğini ifade eden Altundağ, "Yasal olarak sürdürmek zorunda olduğumuz arabulucu sürecinin de artık sonuna geldik. Tahmin ediyorum ki bu hafta başında arabulucu raporu taraflara ulaşacak" diye konuştu.

Süreç boyunca üyeleri bilgilendirdiklerini söyleyen Altundağ, "MESS ile yaptığımız tüm toplantıların sonuçlarını sizlere sosyal medya aracılığıyla duyurduk. Sürecin her aşamasından anında haberdar oldunuz" ifadelerini kullandı. Bu süreçte eylemler yaptıklarını anlatan Altundağ, "MESS binaları önünden başlayarak sokaklarda, yemekhanelerde, tezgah başında, vardiya giriş çıkışlarında her yerde eylem yaptık, sesimizi yükselttik" dedi.

"Esnek çalışma, deneme süresi ve tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin tekliflerin masadan kalkması gerekiyor"

Altundağ, ücret taleplerine ilişkin olarak, "Hayatın, çarşının, pazarın enflasyonu karşısında ücretimizdeki kayıpları telafi etmek istiyoruz. Bunun üzerine bir de refah payı almak istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz" diye konuştu. Amaçlarının yalnızca üyelerin haklarını korumak olduğunu vurgulayan Altundağ, "Biz geçinemiyoruz. Biz ay sonunu getiremiyoruz. Biz insan onuruna yaraşır bir ücret, insanca bir yaşam istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin yalnızca zamdan ibaret olmadığını dile getiren Altundağ, "MESS'in kazanılmış haklarımıza yönelik talepleri halen masada duruyor. Üç yıllık sözleşme teklifi, kıstelyevm uygulaması, esnek çalışma, deneme süresi ve tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin tekliflerin masadan kalkması gerekiyor. Bunlar masada dururken bu sözleşme bitmez" değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlar Kurulu, pazartesi günü toplanacak

MESS'in sunduğu yüzde 18'lik teklifi eleştiren Altundağ, "Bize reva gördükleri sadece yüzde 18. Aslında bize reva gördükleri açlık ve yoksulluk. Biz bunu asla kabul etmiyoruz" dedi. Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Altundağ, "Bize insan onuruna yaraşır bir ücret için kabul edebileceğimiz bir teklif verilene kadar eylemlerimiz bitmeyecek" diye konuştu. Altundağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu durum karşısında, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bize insan onuruna yaraşır bir ücret için bize kabul edebileceğimiz bir teklif verilene kadar eylemlerimiz bitmeyecek. Bize kabul edeceğimiz bir teklif sunmadan susmayacağız. Ancak bununla da yetinmeyeceğiz. Pazartesi günü Başkanlar Kurulumuzu toplayacağız. Orada kararımızı alacağız. Arabulucu raporu elimize ulaştığı anda, pazartesi günü grev kararımızı alacağız. Önümüzdeki günlere dair yol haritamızı çizip, güncelleyeceğiz. Bugüne kadar eylemse eylem dedik. Bundan sonra grevse grev diyeceğiz.

Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Evet, eylemlerimizi artırarak sürdüreceğiz, grev kararımızı alacağız ama diyalog yollarını da kapatmayacağız. Biz bu işi bir an önce bitirmek istiyoruz. Karşılıklı anlaşarak masada el sıkışmak istiyoruz. İçeride birikmiş paralarımızı, iyice pul olmadan almak istiyoruz. Önümüzü görmek, ne alacağımızı bilmek, hayatımızı ona göre yaşamak, işimize, gücümüze bakmak istiyoruz. Bu yüzden görüşmeye ve diyaloğa her zaman hazırız. Biz bu işi bir an önce bitirmek istiyoruz ama verilen her teklifi de kabul edecek değiliz. Biz hak ettiğimiz ücreti almak istiyoruz."