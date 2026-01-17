Türk Metal Sendikası Grev Kararı Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Metal Sendikası Grev Kararı Alacak

17.01.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uysal Altundağ, MESS ile masadan kalkarak grev kararı alacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Türk Metal Sendikası Bursa Osmangazi Şubesi'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, 19 Ocak pazartesi günü Başkanlar Kurulu'nu toplayacaklarını ve arabulucu raporunun kendilerine ulaşmasıyla grev kararı kararı alacaklarını belirterek, "Önümüzdeki günlere dair yol haritamızı çizip, güncelleyeceğiz. Bugüne kadar eylemse eylem dedik. Bundan sonra grevse grev diyeceğiz" dedi.

Türk Metal Sendikası Bursa Osmangazi Şubesi'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ'ın katılımıyla düzenlendi. Genel kurulda konuşan Altundağ, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altundağ, Eylül ayından bu yana devam eden sözleşme sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini kaydederek, "MESS Yönetimi, 13 Ocak Salı günü bizi yeniden masaya çağırarak daha önce verdiği yüzde 15'lik teklifi revize etti ve ilk altı ay için yüzde 18'e yükseltti. Diğer altı aylar için enflasyon oranında artış önerdi. Ancak kazanılmış haklarımıza yönelik tekliflerini masada tutmaya devam etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyerek bir kez daha masadan kalktık" dedi.

Resmi arabulucu sürecinin de sona geldiğini ifade eden Altundağ, "Yasal olarak sürdürmek zorunda olduğumuz arabulucu sürecinin de artık sonuna geldik. Tahmin ediyorum ki bu hafta başında arabulucu raporu taraflara ulaşacak" diye konuştu.

Süreç boyunca üyeleri bilgilendirdiklerini söyleyen Altundağ, "MESS ile yaptığımız tüm toplantıların sonuçlarını sizlere sosyal medya aracılığıyla duyurduk. Sürecin her aşamasından anında haberdar oldunuz" ifadelerini kullandı. Bu süreçte eylemler yaptıklarını anlatan Altundağ, "MESS binaları önünden başlayarak sokaklarda, yemekhanelerde, tezgah başında, vardiya giriş çıkışlarında her yerde eylem yaptık, sesimizi yükselttik" dedi.

"Esnek çalışma, deneme süresi ve tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin tekliflerin masadan kalkması gerekiyor"

Altundağ, ücret taleplerine ilişkin olarak, "Hayatın, çarşının, pazarın enflasyonu karşısında ücretimizdeki kayıpları telafi etmek istiyoruz. Bunun üzerine bir de refah payı almak istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz" diye konuştu. Amaçlarının yalnızca üyelerin haklarını korumak olduğunu vurgulayan Altundağ, "Biz geçinemiyoruz. Biz ay sonunu getiremiyoruz. Biz insan onuruna yaraşır bir ücret, insanca bir yaşam istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin yalnızca zamdan ibaret olmadığını dile getiren Altundağ, "MESS'in kazanılmış haklarımıza yönelik talepleri halen masada duruyor. Üç yıllık sözleşme teklifi, kıstelyevm uygulaması, esnek çalışma, deneme süresi ve tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin tekliflerin masadan kalkması gerekiyor. Bunlar masada dururken bu sözleşme bitmez" değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlar Kurulu, pazartesi günü toplanacak

MESS'in sunduğu yüzde 18'lik teklifi eleştiren Altundağ, "Bize reva gördükleri sadece yüzde 18. Aslında bize reva gördükleri açlık ve yoksulluk. Biz bunu asla kabul etmiyoruz" dedi. Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Altundağ, "Bize insan onuruna yaraşır bir ücret için kabul edebileceğimiz bir teklif verilene kadar eylemlerimiz bitmeyecek" diye konuştu. Altundağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu durum karşısında, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bize insan onuruna yaraşır bir ücret için bize kabul edebileceğimiz bir teklif verilene kadar eylemlerimiz bitmeyecek. Bize kabul edeceğimiz bir teklif sunmadan susmayacağız. Ancak bununla da yetinmeyeceğiz. Pazartesi günü Başkanlar Kurulumuzu toplayacağız. Orada kararımızı alacağız. Arabulucu raporu elimize ulaştığı anda, pazartesi günü grev kararımızı alacağız. Önümüzdeki günlere dair yol haritamızı çizip, güncelleyeceğiz. Bugüne kadar eylemse eylem dedik. Bundan sonra grevse grev diyeceğiz.

Bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Evet, eylemlerimizi artırarak sürdüreceğiz, grev kararımızı alacağız ama diyalog yollarını da kapatmayacağız. Biz bu işi bir an önce bitirmek istiyoruz. Karşılıklı anlaşarak masada el sıkışmak istiyoruz. İçeride birikmiş paralarımızı, iyice pul olmadan almak istiyoruz. Önümüzü görmek, ne alacağımızı bilmek, hayatımızı ona göre yaşamak, işimize, gücümüze bakmak istiyoruz. Bu yüzden görüşmeye ve diyaloğa her zaman hazırız. Biz bu işi bir an önce bitirmek istiyoruz ama verilen her teklifi de kabul edecek değiliz. Biz hak ettiğimiz ücreti almak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Türk Metal Sendikası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası Grev Kararı Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:57
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 13:20:17. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Metal Sendikası Grev Kararı Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.