Türk Müteahhitler Dünyada İkinci!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde 45 firmamız ile dünya 2.'siyiz" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komisyon Başkanı Derya Yanık, "Barınma hakkı malum olduğu üzere sadece bir konut meselesi değil, insan onuruna yaraşır bir hayatın, güvenliğin, sağlığın ve toplumsal huzurun temel şartıdır. Anayasamızın 57'inci maddesi de nitekim devlete konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alma görevini açıkça yüklemektedir. Aynı şekilde uluslararası insan hakları belgelerinde de barınma hakkı vazgeçilmez bir sosyal hak olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede komisyonumuz ve alt komisyonlarımız barınma hakkını insan hakları perspektifiyle ele almakta, özellikle kırılgan gruplar, afet mağdurları, çocuklar ve dezavantajlı kesimler bakımından süreci yakından takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, barınma konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında Komisyona bilgi verdi. Bakan Kurum, "Milletimizin ev sahipliği oranını olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef için de gerek sosyal konut gerekse diğer tüm enstrümanları kullanarak adımlarımızı atıyoruz. Bu noktada inşaat sektörümüzün dünyadaki yerini vurgulamam lazım. Türk müteahhitlerimiz 137 ülkede faaliyet gösteriyor. Daha da önemlisi 'En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde 45 firmamız ile dünya 2.'siyiz. Bu gücümüzü sahada da etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bugüne kadar her afette devletimiz yaraları sarmak için hızla gereken her şeyi yapmış, milletimizle el ele afete uğrayan şehirlerimizi ayağa kaldırmıştır. Elazığ, Malatya, İzmir ve Düzce'deki depremlerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda, Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun, Rize ve Trabzon'daki sellerde kısa sürede aksiyon aldık, 47 bin afet konutunu sosyal donatılarıyla tamamladık" dedi.

"Şu ana kadar 26 ilde 96 bin 272 hak sahibini belirledik"

Sosyal devlet anlayışıyla şimdiye kadar TOKİ'nin 1 milyon 750 bin sosyal konutu hizmete sunduğunu belirten Kurum, "Son olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutla sosyal konut alanında bir devrim yapıyoruz. 500 bin sosyal konutumuzu, yine devletimizin gururu TOKİ 81 ilimizde inşa edecek. Milletimiz projemize inandı, devletimize güvendi ve 5 milyondan fazla geçerli başvuru oldu. Kuralarımızı çekmeye başladık. Şu ana kadar 26 ilde 96 bin 272 hak sahibini belirledik. Mart ayında tüm kuraları tamamlayacak, 2027 Mart ayında da inşallah evlerimizi teslim etmeye başlayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bütüncül bir anlayışla çalışıyor, yalnızca barınma ihtiyacını karşılayan yapılar değil, altyapısı tamamlanmış, çevresiyle uyumlu ve yaşam kalitesi yüksek yerleşim alanları olarak tasarlıyor ve vatandaşlarımızın beklentilerine bütüncül bir çözüm sunuyoruz. Yine proje kapsamında planlanan mahalle kültürünü yaşatacağımız 500 mahalle konağımızda anaokulları, el sanatları üretim merkezi, spor salonları, misafirhaneler, camiler de inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşımızın en çok şikayetçi olduğu yüksek kiralar ve hayat pahalılığına karşı bir önlem olarak değerlendiriyoruz"

Türkiye'nin konut üretiminde güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Kurum, "Bu büyük kurumsal kapasite sayesinde elbette her sorunu çözeceğimizi veya tüm talepleri karşılayabileceğimizi iddia etmiyoruz. Ama bugünlerde kuralarını süratle çektiğimiz 500 Bin Sosyal Konut Projemiz gibi yenilikçi ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştırma potansiyeli taşıyan projelerimizle hem konut arzını artırıyor, hem de bazı temel sorunlara çözüm üreterek yolumuza devam ediyoruz. Özellikle de vatandaşımızın en çok şikayetçi olduğu yüksek kiralar ve hayat pahalılığına karşı bir önlem ve vatandaşımızın lehine sonuç doğuracak bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. Bu milletin istikbali için on yıllar boyunca alın teri dökmüş emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmenin ev alma umudu olmayan gençlerimizi o umuda eriştirmenin bir enstrümanı olarak görüyoruz" dedi. - ANKARA