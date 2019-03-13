Türk Mutfağı Kudüs'te Filistinli Aşçılara Tanıtıldı

Türkiye'den gelen aşçılar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli meslektaşlarına Türk mutfağını tanıttı.

Türkiye'den gelen aşçılar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli meslektaşlarına Türk mutfağını tanıttı.



Yunus Emre Enstitüsünün "Göbeklitepe yılı" kapsamında "Buğdayın ve Bereketin İzinde" başlığı ile gerçekleştirdiği Türk mutfağı etkinlikleri çerçevesinde Doğu Kudüs'te bir otelde düzenlenen programda, Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Ömür Akkor ve Şevki Dilmaç, Filistinli aşçılara Türk mutfağından bazı örnekler hazırladı.



"Ali nazik", "Cennet çamuru" gibi Türk mutfağına özgü lezzetleri hazırlayan şefler, dünyada haklı bir üne sahip olan Türk mutfağının tarihi ve inceliklerine ilişkin de bilgi verdi.



Türk ve Filistin mutfakları birbirine çok benziyor



Yoğun ilgi gören tanıtım programının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan şef Akkor, bereketli toprakları ve çok zengin bir mutfağı olan Filistin'de yemek yapmanın iddialı bir iş olduğunu söyledi.



Türk ve Filistin mutfakları arasında çok fazla benzerlik bulunduğunu dile getiren Akkor, şöyle konuştu:



"Bizim amacımız aslında hangi yemek daha üstünden ziyade, kültürü tanıtmaktı. Filistin'in humusuna yeni bir yorum kattık, kadayıfla cennet çamurunu yaptık, Ali nazik kebabının tarihi yolculuğunu anlattık. Yunus Emre Enstitüsüyle yapmış olduğumuz bu çalışma çok kıymetliydi."



"Türk mutfağının zenginliği Kudüslü aşçılara da iletmek istedik"



Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu da Filistinli aşçıların tanıtım programına büyük ilgi gösterdiğini belirtti.



Ermumcu, "Türk mutfağının zenginliği tüm dünya tarafından biliniyor ama bu faaliyet kapsamında bu zenginliği Kudüslü aşçılara da iletmek istedik. Dün de Filistin'de tek gastronomi bölümüne sahip Filistin Teknik Üniversitesinde gastronomi öğrencileri için benzer bir program düzenledik. Bu programlar sayesinde Türk mutfağının zenginliğini Filistinlilere tanıtmış olduk." diye konuştu.



Tanıtım programının ardından Türk şeflerin hazırladığı lezzetler, programa katılan Filistinli aşçılar ve davetlilere ikram edildi.

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