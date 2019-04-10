Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü, törenle kutlandı.
Şehir Meydanı'nda düzenlenen törene, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin
, Belediye Başkanı Rasim Çam
, cumhuriyet savcısı Eren Sever, emniyet amiri İsmail Aydınlı
, Jandarma
Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Tahir
Kuşçu, bekçiler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve emniyet personeli katıldı.
Törende, Atatürk
Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi
rehabilitasyon öğrencileri ve Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilçe emniyet binasını ziyaret etti.
Emniyet binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi edinen öğrenciler, polislere hediye verdi.