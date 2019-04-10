Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Şehir Meydanı'nda düzenlenen törene, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Belediye Başkanı Rasim Çam, cumhuriyet savcısı Eren Sever, emniyet amiri İsmail Aydınlı, Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Tahir Kuşçu, bekçiler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve emniyet personeli katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi rehabilitasyon öğrencileri ve Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilçe emniyet binasını ziyaret etti.

Emniyet binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi edinen öğrenciler, polislere hediye verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:39 Kaynak: AA
Düzce, Yığılca, Polis, Güncel
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